Billiards: Đánh bại cao thủ Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Nguyện thẳng tiến bán kết PBA Tour

Vòng tứ kết giải billiards carom băng PBA Tour tranh tài trong ngày 11.10. Nguyễn Quốc Nguyện là đại diện duy nhất của Việt Nam. Trước đó, anh đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước tay cơ đồng hương Đào Văn Ly ở vòng 16 cơ thủ.

Tại vòng đấu dành cho 8 VĐV xuất sắc nhất, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán tay cơ mạnh của chủ nhà Hàn Quốc Kim Kwan-woo - người trước đó đã đánh bại Ngô Đình Nại. Đại diện Việt Nam có khởi đầu cực kỳ thuận lợi khi dễ dàng giành chiến thắng 15/7 ở ván đấu thứ nhất.

Sang ván đấu thứ hai, Nguyễn Quốc Nguyện vẫn duy trì được sự ổn định trong khâu ghi điểm. Ở ván này, cơ thủ Việt Nam còn thể hiện khả năng a-băng cực kỳ chuẩn xác. Anh có 4 lần thực hiện thành công cú đánh đưa bi chủ chạm vào thành băng trước (mang về 8 điểm) để đào sâu cách biệt. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách chiến thắng ở ván thứ hai đúng 1 điểm, Quốc Nguyện đã chững lại.

Tận dụng cơ hội này, Kim Kwan-woo bất ngờ tung sê-ri 6 để thắng ngược 15/14 và cân bằng tỷ số thành 1-1.

Nguyễn Quốc Nguyện đang thể hiện phong độ cao ẢNH: P.L

Việc để thua đáng tiếc ở ván hai đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý và sự chuẩn xác trong các cú đánh của Quốc Nguyện trong ván thứ ba. Có lúc, Kim Kwan-woo đã dẫn trước tay cơ Việt Nam đến 7-0. Dù vậy, Quốc Nguyện vẫn kịp bừng tỉnh để từng bước rút ngắn cách biệt và thắng ngược với điểm số 15/8, để một lần nữa vươn lên dẫn trước 2-1.

Đến ván thứ tư, Nguyễn Quốc Nguyện không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 15/8, qua đó thắng chung cuộc đầy thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Kim Kwan-woo. Cơ thủ Việt Nam thẳng tiến vào vòng bán kết chặng PBA Tour mùa 2026-2027.

Các trận đấu của vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 12.10.

Lúc này, Nguyễn Quốc Nguyện đang đứng trước cơ hội chinh phục chức vô địch PBA Tour lần thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng đăng quang 1 chặng đấu ở mùa giải 2025-2026 khi đánh bại cao thủ Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) trong trận chung kết.