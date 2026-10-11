Billiards: Ghi siêu phẩm, Nguyễn Quốc Nguyện thắng kịch tính trận 'derby' để vào tứ kết PBA

Vòng 16 cơ thủ giải billiards carom 3 băng PBA Tour đang diễn ra tại Hàn Quốc khép lại vào tối 10.10. Ở vòng đấu này, hai đại diện Việt Nam góp mặt là Nguyễn Quốc Nguyện và Đào Văn Ly. Duyên nợ đưa 2 cơ thủ này chạm trán nhau để cạnh tranh tấm vé vào tứ kết.

Rượt đuổi hấp dẫn

Ở trận này, Quốc Nguyện và Văn Ly đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn cùng nhiều đường cơ đẹp mắt.

Nguyễn Quốc Nguyện nhập cuộc đầy hứng khởi với sê-ri 7 điểm trong ván đầu tiên, trước khi giành chiến thắng với điểm số cách biệt 15/3. Dù vậy, Văn Ly vẫn không nao núng và ngay lập tức có câu trả lời đầy sức nặng khi thắng lại trong ván thứ hai với điểm số 15/2, quân bình tỷ số 1-1.

Nguyễn Quốc Nguyện giành chiến thắng đầy kịch tính để góp mặt ở tứ kết chặng PBA đang diễn ra ẢNH: P.L

Điểm số 15/2 một lần nữa xuất hiện trong ván thi đấu thứ ba, nhưng đứng về phía Quốc Nguyện. Trong ván này, cơ thủ từng đăng quang PBA Tour đã dứt điểm bằng sê-ri 8 đầy lạnh lùng ở lượt cơ thứ tư. Đây cũng là ván đấu mà Quốc Nguyện có nhiều cú đánh mãn nhãn, đặc biệt là ở pha ra cơ cuối cùng. Đứng trước hình bi khó, anh đã ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm khi thực hiện pha a-băng "áp phê dằn" chuẩn xác để nâng tỷ số lên 2-1.

Đào Văn Ly một lần nữa tái lập thế cân bằng trong trận đấu này, khi giành chiến thắng 15/7 ở ván thứ tư và gỡ hòa 2-2. Dù vậy, Nguyễn Quốc Nguyện đã chứng tỏ anh mới là người bản lĩnh hơn trong những thời khắc quyết định. Anh giành chiến thắng cách biệt 11/2 trước Văn Ly ở ván thứ năm, qua đó đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-2 và giành vé vào tứ kết PBA Tour.

Quốc Nguyện xử lý táo bạo khi a-băng "áp phê dằn" vào băng ngắn (phía bên phải màn hình), trước khi bi chủ lần lượt chạm 2 băng dài để ghi điểm ẢNH: CMH

Những cái tên còn lại vượt qua vòng 16 cơ thủ còn có: David Zapata, David Martinez (Tây Ban Nha), Cho Keon-hwi, Lee Seung-jin, Kim Kwan-woo, No Jong-hyun và Kim Jun-tae (Hàn Quốc).