Billiards: Hai cơ thủ Việt Nam ngược dòng ngoạn mục vào vòng 16 PBA

Vòng 32 cơ thủ giải billiards carom 3 băng PBA Tour mùa 2026-2027 khép lại vào tối 9.10. Vòng đấu này có sự góp mặt của 5 đại diện Việt Nam tham gia tranh tài gồm Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Quốc Nguyện, Nguyễn Đức Anh Chiến, Đào Văn Ly và Ngô Đình Nại. Tuy nhiên, chỉ 2 trong số những cái tên kể trên giành vé đi tiếp vào vòng 16 cơ thủ.

Nguyễn Quốc Nguyện có sê-ri 11

Điểm chung ở chiến thắng của Quốc Nguyện và Văn Ly là cả hai đều tạo ra màn lội ngược dòng kịch tính trước đối thủ.

Nguyễn Quốc Nguyện nhập cuộc đầy hứng khởi khi chạm trán với Ju Si-yoon (Hàn Quốc). Ngay trong ván đấu ra quân, cơ thủ Việt Nam đã có sê-ri 11 điểm để giành chiến thắng với điểm số 15/6. Nhưng sau đó, Quốc Nguyện lại để thua trong 2 ván đấu tiếp theo, lần lượt với điểm số 11/15 và 3/15. Ở ván đấu thứ ba, Yu Si-yoon đã "đáp lễ" bằng đường cơ ghi 11 điểm.

Nguyễn Quốc Nguyện thể hiện bản lĩnh để ngược dòng vào vòng 16 cơ thủ ẢNH: P.L

Cơ thủ Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng ở ván thứ tư (15/10). Đến ván thứ năm quyết định, Quốc Nguyện thắng sát nút 11/9, qua đó đánh bại Ju Si-yoon với tỷ số chung cuộc 3-2.

Trong khi đó, Đào Văn Ly cùng Nguyễn Đức Anh Chiến đã tạo ra màn rượt đuổi hấp dẫn. Đào Văn Ly để thua ở ván đầu tiên, sau đó gỡ hòa 1-1 và tiếp tục bị dẫn 1-2. Rơi vào thế khó, Văn Ly đã kịp thời bùng nổ để ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc trước Anh Chiến với tỷ số 3-2 (11/15, 15/8, 9/15, 15/13, 11/10).

Chắc chắn có đại diện Việt Nam ở tứ kết

Đáng chú ý, hai đại diện Việt Nam giành vé đi tiếp sẽ chạm trán ở vòng 16 cơ thủ. Màn đối đầu giữa Đào Văn Ly và Nguyễn Quốc Nguyện diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 10.10. Như vậy, billiards Việt Nam chắc chắn có 1 cái tên góp mặt ở vòng tứ kết của chặng PBA Tour đang diễn ra.

Đào Văn Ly bùng nổ đúng lúc để đánh bại tay cơ kỳ cựu Nguyễn Đức Anh Chiến ẢNH: P.L