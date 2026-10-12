Billiards: Thắng đẹp cao thủ Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Nguyện xuất sắc vào chung kết PBA

Vòng bán kết giải billiards carom 3 băng PBA Tour mùa 2026-2027 diễn ra trong ngày 12.10. Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với cơ thủ chủ nhà No Jong-hyun. No Jong-hyun đây là tay cơ đang có phong độ rất cao, khi trước đó đã đánh bại đối thủ cực mạnh Kim Jun-tae ở vòng tứ kết.

Nguyễn Quốc Nguyện khởi đầu ấn tượng

Trước đối thủ đáng gờm, Nguyễn Quốc Nguyện có khởi đầu như mơ khi giành chiến thắng 2 ván đấu đầu tiên. Đại diện Việt Nam lần lượt thắng 15/12 và 15/7 để vươn lên dẫn trước 2-0 và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Đến lúc này, nhiều người hâm mộ có lẽ đã nghĩ đến một thắng lợi dễ dàng cho Nguyễn Quốc Nguyện. Tuy nhiên, thử thách đã đến với Quốc Nguyện sau những lượt cơ không tập trung ở ván đấu thứ ba.

Nguyễn Quốc Nguyện thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành vé vào chung kết PBA Tour ẢNH: P.L

Nguyễn Quốc Nguyện đã ở rất gần với chiến thắng ở ván thứ ba, khi chạm điểm "set point" (mốc 14 điểm) trước. Tuy nhiên, anh đã bỏ lỡ vài cơ hội dứt điểm ván đấu. Tận dụng điều này, No Jong-hyun bám đuổi quyết liệt và cân bằng điểm số thành 14/14. Cơ thủ Hàn Quốc đã ngược dòng thành công để thắng sít sao 15/14 và rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Có được ván thắng đầu tiên, No Jong-hyun thi đấu hưng phấn trong ván thứ tư. Trong khi Nguyễn Quốc Nguyện gặp bế tắc, tay cơ Hàn Quốc đã ghi điểm đều tay và thắng 15/10, gỡ hòa 2-2.

Bản lĩnh lên tiếng

Trận đấu đến lúc này mới thực sự kịch tính. Như mọi khi, Nguyễn Quốc Nguyện đã chứng tỏ bản lĩnh trong những thời khắc quyết định. Ở ván đấu thứ năm bản lề, cơ thủ Việt Nam lấy lại sự tập trung để thắng 15/9.

Đến ván thứ sáu, Quốc Nguyện thể hiện quyết tâm cao độ khi có sê-ri 6 điểm ngay trong lượt cơ đề-pa. Cơ thủ Việt Nam có thêm sê-ri 5 để dẫn trước 11/0. No Jong-hyun sau đó khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam phải thót tim khi tung sê-ri 8 và có lúc san bằng điểm số thành 11/11. Dù vậy, chiến thắng ở ván thứ sáu vẫn thuộc về Quốc Nguyện với điểm số 15/11.

Chung cuộc, Nguyễn Quốc Nguyện giành chiến thắng trước No Jong-hyun với tỷ số 4-2. Đại diện Việt Nam tiến vào trận chung kết gặp cơ thủ mạnh người Tây Ban Nha David Martinez vào lúc 19 giờ ngày 12.10.

Quốc Nguyện đang đứng trước cơ hội chinh phục chức vô địch PBA Tour lần thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng đăng quang 1 chặng đấu ở mùa giải 2025-2026 khi đánh bại cao thủ Daniel Sanchez (Tây Ban Nha) trong trận chung kết.