Billiards: Trần Quyết Chiến đối mặt rủi ro nào khi xuất phát từ vòng loại World Cup?

Trần Quyết Chiến ra quân ở vòng loại thứ tư

Theo thông báo từ ban tổ chức giải, danh sách hạt giống dựa trên bảng xếp hạng UMB Events được Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) cập nhật ngày 6.9.2026. Ở bảng xếp hạng này, Trần Quyết Chiến đứng ở vị trí thứ 16.

Theo quy định hiện hành của UMB, chỉ 14 cơ thủ đứng đầu bảng xếp hạng mới nhận suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính (32 cơ thủ). Việc liên tục dừng bước sớm ở các giải đấu quốc tế trong hơn một năm qua khiến Quyết Chiến bị trừ điểm đáng kể. Kết quả là cơ thủ gốc Hà Tĩnh phải bắt đầu chặng đấu tại Yanggu từ vòng loại cuối cùng và được xếp vào bảng A.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Quyết Chiến mới lại xuất phát từ vòng loại của một chặng World Cup billiards ẢNH: P.L

Về lý thuyết, với đẳng cấp của cơ thủ từng 4 lần vô địch World Cup billiards, nhiệm vụ vượt qua vòng loại không quá khó đối với Trần Quyết Chiến. Tuy nhiên, trên thực tế, vòng loại cuối cùng vẫn là một thử thách tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với tất cả các cơ thủ ở mỗi chặng World Cup billiards carom 3 băng.

Vòng loại cuối cùng có tổng cộng 36 cơ thủ, được chia đều vào 12 bảng (mỗi bảng 3 người). Theo đó, chỉ 12 cơ thủ nhất bảng cùng 3 VĐV nhì bảng có chỉ số phụ tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Ở trận đấu chạm 40 điểm, nếu bắt nhịp chậm hoặc mắc 1 - 2 sai lầm, bất kỳ cơ thủ nào cũng dễ nhận thất bại. Bên cạnh đó, vòng loại thứ tư vốn quy tụ rất nhiều gương mặt chất lượng, đặc biệt là những tay cơ kỳ cựu từ châu Âu cùng dàn VĐV của chủ nhà Hàn Quốc.

Chính vì vậy, việc xuất phát từ vòng loại đòi hỏi Trần Quyết Chiến phải duy trì sự tập trung tối đa ngay từ những lượt cơ đầu tiên.

15 cơ thủ Việt Nam sang Hàn Quốc

Tại chặng World Cup billiards Yanggu - Hàn Quốc 2026, Việt Nam đóng góp lực lượng đông đảo với tổng cộng 15 cơ thủ. Trong đó, 3 đại diện được đặc cách vào vòng đấu chính nhờ nằm trong tốp 14 UMB gồm: Bao Phương Vinh (hạng 11), Chiêm Hồng Thái (hạng 12) và Trần Thanh Lực (hạng 13).

Bao Phương Vinh là cơ thủ Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng UMB ở thời điểm hiện tại ẢNH: P.L

Bên cạnh 3 hạt giống ở vòng đấu chính và Trần Quyết Chiến (tại vòng loại cuối cùng), những đại diện Việt Nam còn lại sẽ lần lượt ra sân ở các vòng loại.

Vòng loại thứ ba: Nguyễn Chí Long, Nguyễn Trần Thanh Tự.

Vòng loại thứ hai: Phạm Quốc Thuận, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Hoàn Tất.

Vòng loại đầu tiên: Lâm Hán Thành, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyên Như Lê, Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn.