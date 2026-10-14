Billiards: Bất ngờ với 'điểm xuất phát' của Trần Quyết Chiến tại World Cup Hàn Quốc

Trần Quyết Chiến không còn nằm trong tốp 14 cơ thủ dẫn đầu

Theo công bố từ ban tổ chức, Trần Quyết Chiến được ấn định thi đấu từ vòng loại cuối cùng và nằm tại bảng A. Đây là điều khá bất ngờ với người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam. Bởi trong nhiều năm qua, "điểm xuất phát" VĐV sinh năm 1984 tại các chặng World Cup billiards luôn là vòng đấu chính (32 cơ thủ).

Nguyên nhân là Trần Quyết Chiến đã không còn nằm trong tốp 14 bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới - UMB (UMB Events, phiên bản chỉ tính điểm ở các chặng World Cup billiards và World Championship). Theo quy định của UMB, chỉ các cơ thủ đứng từ vị trí đầu tiên đến 14 mới nghiễm nhiên xuất hiện tại vòng đấu chính của một chặng World Cup.

Trần Quyết Chiến không có phong độ cao trong thời gian gần đây ẢNH: P.L

World Cup billiards Yanggu 2026 căn cứ vào bảng xếp hạng được cập nhật vào ngày 6.9.2026 để phân nhóm hạt giống. Ở bảng xếp hạng nói trên, Trần Quyết Chiến đứng hạng 16. Do đó, anh phải thi đấu từ vòng loại cuối cùng.

Sự thay đổi này xuất phát từ phong độ không tốt của Trần Quyết Chiến tại nhiều giải đấu trong hơn một năm qua. Việc liên tục không tiến sâu tại các chặng World Cup billiards đã khiến anh bị trừ điểm đáng kể và văng khỏi tốp 14 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng UMB Events.

Việc thi đấu từ vòng loại cuối cùng được xem là thách thức. Nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, nhiệm vụ vượt qua vòng loại cuối cùng để góp mặt ở vòng đấu chính không phải là điều khó khăn đối với tay cơ có đẳng cấp như Trần Quyết Chiến.

Lực lượng hùng hậu của billiards Việt Nam

Dù thiếu vắng Trần Quyết Chiến ở nhóm hạt giống, nhưng billiards Việt Nam vẫn có 3 đại diện được đặc cách xuất hiện tại vòng chính là Bao Phương Vinh (hạng 11), Chiêm Hồng Thái (hạng 12) và Trần Thanh Lực (hạng 13).

Chặng đấu World Cup billiards diễn ra tại Yanggu - Hàn Quốc từ ngày 2.11 đến 8.11.2026, quy tụ tổng cộng 15 cơ thủ Việt Nam tranh tài.

Hai cơ thủ thi đấu từ vòng loại thứ ba là Nguyễn Chí Long và Nguyễn Trần Thanh Tự. Bốn đại diện tranh tài từ vòng loại thứ hai là Phạm Quốc Thuận, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc và Nguyễn Hoàn Tất. Vòng loại đầu tiên có 5 cơ thủ Việt Nam góp mặt gồm: Lâm Hán Thành, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyên Như Lê, Trương Huỳnh Quốc Đạt và Phạm Văn Sơn.

Với số lượng cơ thủ đông đảo và sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu, giải đấu tại Hàn Quốc hứa hẹn sẽ đem lại nhiều diễn biến hấp dẫn cho người hâm mộ billiards Việt Nam.