Thử thách mới với Trần Quyết Chiến

Carom 3 băng VN đang trải qua "nốt trầm" trên đấu trường quốc tế, khi cơn khát danh hiệu cá nhân thuộc hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) đã kéo dài hơn 1 năm qua. Trong đó, lá cờ đầu Trần Quyết Chiến cũng chững lại.

Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc anh bùng nổ và nâng cao chức vô địch World Cup billiards là tại Bogota (Colombia) vào đầu năm 2024. Chặng đường sau đó của cơ thủ sinh năm 1984 vấp phải nhiều chông gai, dù đến giữa năm 2025, tay cơ này có thêm một điểm sáng khi tiến sâu và đoạt ngôi á quân tại World Cup billiards Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Kể từ cột mốc đó, Trần Quyết Chiến không có phong độ tốt. Anh liên tiếp dừng chân sớm tại các giải đấu quan trọng.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ VN vô địch World Cup billiards nhiều nhất với 4 lần ẢNH: P.L

Việc bị loại sớm liên tục không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu mà còn khiến Trần Quyết Chiến bị trừ điểm nặng. Hệ quả là cơ thủ số 1 VN không còn duy trì được thứ hạng trong nhóm ưu tú, hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng UMB.

Theo quy định của UMB, đặc quyền tiến thẳng vào vòng đấu chính thức gồm 32 cơ thủ ở một chặng World Cup billiards chỉ dành cho 14 cái tên đứng đầu bảng xếp hạng. Điều này đồng nghĩa với việc Trần Quyết Chiến giờ đây không còn xuất hiện ở vòng đấu chính của một chặng World Cup billiards. Trước mắt, anh sẽ phải ra quân từ vòng loại tại giải đấu diễn ra ở Yanggu (Hàn Quốc) từ ngày 2 - 8.11 tới đây.

Việc phải tranh tài từ vòng loại thứ tư (cuối cùng) đặt ra những rủi ro mà một người dày dạn kinh nghiệm như Trần Quyết Chiến cũng không thể chủ quan. Ở vòng đấu này, 36 cơ thủ được chia đều vào 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Sự khốc liệt nằm ở tỷ lệ chọi khi chỉ 12 cơ thủ nhất bảng cùng 3 người xếp nhì có chỉ số phụ tốt nhất mới giành vé đi tiếp. Trong khi đó, vòng loại cuối cùng vốn là nơi quy tụ đông đảo cơ thủ mạnh, từ những cái tên đã từng giành danh hiệu lớn cho đến nhiều "ngựa ô" đang có phong độ cực cao. Chưa hết, Hàn Quốc được đánh giá là cường quốc carom 3 băng. Chính vì vậy, một chặng đấu World Cup billiards được tổ chức tại xứ sở kim chi luôn khốc liệt hơn bao giờ hết khi nhiều tay cơ mạnh hoặc "ẩn số" của chủ nhà góp mặt.

Tại chặng World Cup billiards Yanggu (Hàn Quốc) 2026, carom 3 băng VN đóng góp lực lượng đông đảo với tổng cộng 15 cơ thủ. Trong đó, 3 cái tên được đặc cách vào vòng đấu chính nhờ nằm trong top 14 UMB gồm: Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực.

Các cơ thủ còn lại sẽ tranh tài từ các vòng loại gồm: Nguyễn Chí Long, Nguyễn Trần Thanh Tự (xuất phát từ vòng loại thứ ba); Phạm Quốc Thuận, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc, Nguyễn Hoàn Tất (thi đấu từ vòng loại thứ hai); Lâm Hán Thành, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Như Lê, Trương Huỳnh Quốc Đạt, Phạm Văn Sơn (tranh tài từ vòng loại đầu tiên).



