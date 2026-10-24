Vinh danh những nhà vô địch BULBAL CASTING DAY

Thể thức của BULBAL CASTING DAY không cho phép sai lầm xuất hiện bởi không còn Serie B. Sau 3 trận vòng bảng, chỉ đôi nhất và nhì mỗi bảng được đi tiếp, nên ngay từ những trận đầu tiên, mỗi điểm số đều mang sức nặng của một suất vào vòng trong. Các đôi VĐV lao vào từng pha bóng với tất cả sự quyết tâm.

Càng về cuối ngày, không khí càng nóng lên. Bán kết và chung kết được dồn về Final Show ở sân trung tâm, và đông đảo VĐV, kể cả những người đã dừng bước, vẫn nán lại để cổ vũ. Trong những trận chung kết, các đôi đã cống hiến những pha bóng mãn nhãn, khép lại một ngày thi đấu đáng nhớ.

Không chỉ có tiền thưởng, các VĐV bước lên bục trao huy chương còn nhận rất nhiều quà ẢNH: BTC

Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các VĐV ẢNH: BTC

Ở nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Tường Vy/Trương Thị Thanh Nhàn bước lên bục cao nhất. Nguyễn Thị Thu Thủy/Trần Thị Thùy Linh giành ngôi á quân sau một hành trình đầy nỗ lực. Nguyễn Thị Duy Nhân/Nguyễn Thị Hồng Nhung và Lâm Minh Hằng/Trần Hảo cùng giành hạng 3.

Ở nội dung đôi nam, giải có đến 64 đôi, đông gấp đôi chặng phía đông, nên con đường đến ngôi vô địch càng chông gai. Vượt qua tất cả, Nguyễn Vũ Hoàng Quân/Nguyễn Tiến Dũng giành chiến thắng chung cuộc, Nguyễn Nhật Chiêu/Lâm Tấn Tỷ về nhì. Huỳnh Trung Nghĩa/Nguyễn Duy Kiên và Thái Hoàng Anh/Lê Minh Huy đồng hạng 3.

CASTING DAY khép lại vòng tuyển chọn tại TP.HCM. Hội đồng HLV đã theo dõi cả 2 chặng và sẽ mời những gương mặt nổi bật nhất vào BULBAL Pickleball Team. Đội gồm 2 nhánh: Performance Team định hướng thi đấu và Rising Team dành cho người chơi đang phát triển.

Đội hình chính thức sẽ được công bố ngày 7.11 và ra mắt tại giải BULBAL ngày 28.11. Với những người chưa được gọi tên, hành trình vẫn chưa dừng lại. Từ tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball bắt đầu sinh hoạt tại cụm sân khu phía tây. Hội viên tham gia miễn phí, sinh hoạt hằng tuần và có giải nội bộ hằng tháng, để tiếp tục chơi, học và lớn lên cùng nhau.