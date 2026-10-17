Lộ diện những nhà vô địch đầu tiên của BULBAL MAKE YOUR NAME 2026

BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông diễn ra tại sân Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM). Sự kiện do BULBAL Pickleball Club tổ chức, Báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông. Đây là sự kiện tuyển chọn đầu tiên trong chuỗi BULBAL MAKE YOUR NAME 2026, miễn phí cho người tham gia, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Trong lễ khai mạc sự kiện, nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên, đã góp mặt và gửi lời chúc thành công đến BTC giải.

Nhà báo Hải Thành (giữa) nhận kỷ niệm chương từ BTC giải ẢNH: BTC

Những trận cầu nghẹt thở

64 đôi VĐV chia thành 8 bảng ở mỗi nội dung. Sau vòng bảng, không đôi nào bị loại: các đôi nhất, nhì bảng vào Serie A, các đôi còn lại vào Serie B, rồi tiếp tục đấu loại trực tiếp đến chung kết. Nhờ thể thức này, mỗi đôi được thi đấu ít nhất 4 trận. Trình độ giữa các đôi được BTC cân bằng ngay từ khâu ghép cặp, nên nhiều trận đấu diễn ra giằng co, kịch tính đến những điểm cuối cùng.

Ở Serie A đôi nam, Đào Duy Tần/Trần Thanh Thái giành ngôi vô địch. Lưu Khánh Đường/Nguyễn Sỹ Hiệp xếp hạng nhì. Phạm Hoàng Thái Bảo/Lê Văn Lộc và Nguyễn Cảnh Toàn/Lê Minh Tuấn đồng hạng 3. Ở Serie B đôi nam, chức vô địch thuộc về Đặng Phước Long/Trần Nhật Thành. Trần Văn Cường/Ngô Văn Đức giành hạng nhì, Nguyễn Văn Luân/Lê Đức Việt và Nguyễn Tuấn Nghĩa/Nguyễn Duy Tuấn đồng hạng 3.

Những nhà vô địch... ẢNH: BTC

... đã lộ diện ẢNH: BTC

Ở Serie A đôi nữ, Nhữ Kim Ngân/Nguyễn Hồng Vân đăng quang. Nguyễn Thị Vân/Tô Nguyễn Trang Thanh về nhì. Trần Ngọc Thanh Ngân/Trần Tuyết Nhu và Trần Thị Thanh Hằng/Nguyễn Thị Thanh Trúc đồng hạng 3. Ở Serie B đôi nữ, Nguyễn Thị Thanh Vân/Trần Thị Thu Thủy vô địch. Vũ Thị Thu Giang/Cao Thị Thơm xếp hạng nhì, Lương Thị Hiền/Phạm Thị Trang và Nguyệt Trương/Trần Nguyễn Thanh Hường đồng hạng 3.

Cánh cửa vào đội tuyển BULBAL

Những VĐV nổi bật từ 2 sự kiện tuyển chọn sẽ được mời tham gia Challenger Camp trước khi đội hình chính thức của BULBAL Pickleball Team được công bố. Đội gồm 2 nhánh: Performance Team định hướng thi đấu và Rising Team dành cho người chơi đang phát triển. Mỗi VĐV được xếp bậc theo năng lực và có lộ trình thăng hạng rõ ràng. Đội sẽ ra mắt chính thức tại giải BULBAL ngày 28.11.

Song song với đội tuyển, từ đầu tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball bắt đầu sinh hoạt tại các cụm sân. Cộng đồng dành cho người chơi phong trào, từ nhân viên văn phòng đến các gia đình có con nhỏ. Hội viên tham gia miễn phí, sinh hoạt hằng tuần, có giải nội bộ hằng tháng và các buổi chia sẻ chuyên môn cùng HLV, VĐV của đội.

VĐV nắn nót trong từng đường bóng ẢNH: BTC

Các trận đấu ở nội dung đôi nữ cũng hết sức kịch tính ẢNH: BTC

Mọi VĐV đều được thi đấu, giao lưu nhiều nên rất hạnh phúc ẢNH: BTC

Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo tham gia một số trận đấu giao lưu ẢNH: BTC

Cộng đồng được xây dựng trên 4 giá trị cốt lõi: công bằng, minh bạch; năng lực thay vì danh tiếng; tinh thần đồng đội; kỷ luật và tôn trọng. Đến năm 2027, BULBAL đặt mục tiêu có 20 cụm sân với đội cộng đồng hoạt động, bắt đầu từ TP.HCM rồi mở rộng ra các tỉnh lân cận. Để làm được điều đó, BULBAL mong nhận được sự đồng hành của các chủ sân, CLB, HLV, đơn vị truyền thông và nhãn hàng. Các CLB tham gia sẽ được sử dụng miễn phí hệ thống quản lý BULBAL Club OS.

"Chúng tôi chọn người sẵn sàng nhất, không chọn người nổi tiếng nhất. Ai chưa vào đội vẫn có cộng đồng để chơi, học và lớn lên cùng nhau. Chúng tôi muốn cộng đồng này trở thành nơi gắn kết lâu dài của người chơi phong trào", ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, chia sẻ.

Sự kiện tuyển chọn thứ hai của chuỗi diễn ra ngày 24.10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (74 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, TP.HCM).