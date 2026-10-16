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    Sẵn sàng cho những màn so tài pickleball hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY

    Quỳnh Anh - Đồng Nguyên Khang
    Chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 chính thức diễn ra vào ngày mai (17.10) với BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông tại sân Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM).

    Sức hút BULBAL CHOSEN DAY

    Hôm nay, ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng BTC chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 cho biết: "Với mục tiêu mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các VĐV, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện mở màn BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông. Sự kiện được sự đón nhận của cộng đồng pickleball, đặc biệt người chơi đăng ký rất đông nên BTC chốt sổ sớm nhằm chuẩn bị chu đáo. Hy vọng những VĐV chưa kịp tham dự sự kiện đầu tiên sẽ kịp đăng ký cho những sự kiện tiếp theo".

    Sẵn sàng cho những màn so tài pickleball hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY- Ảnh 1.

    Sẵn sàng cho BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông tại sân Kaly Pickleball

    ẢNH: BTC

    BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông thu hút 128 VĐV tranh tài ở 2 nội dung là đôi nam và đôi nữ. Nội dung đôi nam có 32 đôi, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đôi thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 2 đôi xếp nhất, nhì mỗi bảng (16 đôi) vào vòng loại trực tiếp của Serie A; 16 đôi còn lại sẽ tranh tài Serie B. Tương tự, ở nội dung đôi nữ cũng có 32 đôi, chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 16 đôi xuất sắc vào Serie A, 16 đôi còn lại vào tranh Serie B. Hôm nay, BTC đã tiến hành bốc thăm, chia bảng đấu và công bố lịch trình thi đấu đến với các VĐV.

    Sẵn sàng cho những màn so tài pickleball hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY- Ảnh 2.

    BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông thu hút 128 VĐV tranh tài ở 2 nội dung là đôi nam và đôi nữ

    ẢNH: BTC CUNG CẤP

    Các VĐV tham dự BULBAL CHOSEN DAY – khu vực phía đông hoàn toàn miễn phí, không những thế còn được nhận tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Trong đó có nhiều quà tặng hấp dẫn của BULBAL và các nhà tài trợ đồng hành là vợt PTA, giày MIRA, giày JOMA, LIGPRO, phụ kiện IWIN…

    Sẵn sàng cho những màn so tài pickleball hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY- Ảnh 3.

    Nhiều phần thưởng hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY

    ẢNH: BTC

    Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo cho biết, thông qua BULBAL CHOSEN DAY, BTC cũng tìm kiếm, tuyển chọn VĐV nhằm hình thành đội BULBAL Pickleball, xây dựng cộng đồng BULBAL Pickleball sinh hoạt thường xuyên tại các cụm sân tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

    Lịch trình thi đấu BULBAL CHOSEN DAY – khu vực phía đông ngày 17.10:

    Sẵn sàng cho những màn so tài pickleball hấp dẫn của BULBAL CHOSEN DAY- Ảnh 4.


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