Nữ doanh nhân Madam Truyền với giải pickleball đặc biệt ấn tượng dành cho phái nữ

Giải pickleball hoành tráng dành cho phái nữ

Với mong muốn tạo sân chơi thật vui, thật ý nghĩa và thật đặc biệt dành cho phái nữ, doanh nhân Phan Thị Thanh Truyền (Madam Truyền), người từng đồng hành nhiều giải đấu thể thao từ cờ vua, bóng đá đến đua thuyền đã tạo dấu ấn với giải Kingtek Pickleball.

190 đôi (380 VĐV) góp mặt tranh tài ở 1 nội dung duy nhất ở giải Kingtek Pickleball - cúp Madam Truyền 2026 ẢNH: PHI VÕ

Theo đó giải đấu không thu phí, chỉ diễn ra 1 nội dung duy nhất dành cho phái nữ (đôi trình 4.3) nhưng có tổng tiền thưởng lên tới 250 triệu đồng. Trong đó đôi vô địch được vinh danh với tiền thưởng 175 triệu đồng, cúp vô địch được dát vàng khắc tên nhà vô địch, HCV cùng 2 bông hồng vàng 9999.

Giải Kingtek Pickleball với tổng tiền thưởng dành cho 1 nội dung lên tới 250 triệu đồng ẢNH: PHI VÕ

Doanh nhân Madam Truyền chia sẻ: "Thật sự, khi bắt đầu lên ý tưởng, mình chưa từng nghĩ giải đấu lại nhận được sự hưởng ứng lớn đến thế. Khi cổng đăng ký vừa mở lập tức bị quá tải vì số lượng VĐV đăng ký quá đông. Vì thời gian và số sân đấu có giới hạn nên BTC quyết định giới hạn số đôi tham dự là 190 cặp (380 VĐV) để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo".

Tranh tài sôi nổi tại giải Kingtek Pickleball 2026 ẢNH: PHI VÕ

190 cặp được chia thành 38 bảng, Sau vòng loại đầu tiên đã chọn ra 96 cặp giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ hai, được chia thành 32 bảng. Các đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp (vòng 32) và tiếp tục thi đấu chọn ra nhà vô địch. Bắt đầu thi đấu từ 9 giờ sáng và kết thúc gần 0 giờ cùng ngày, đôi ca sĩ Diệp Anh/Hương Linh lên ngôi vô địch sau khi "chiến đấu" tổng cộng 11 trận.

Ca sĩ Diệp Anh (phải) cùng Hương Linh xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch, nhận giải thưởng hấp dẫn ẢNH: PHI VÕ

Chia sẻ sau khi cùng đồng đội Hương Linh đăng quang tại giải Kingtek Pickleball, ca sĩ Diệp Anh cho biết: "Có những khoảnh khắc khi đứng trên bục vô địch, niềm vui không chỉ nằm ở chiếc cúp hay phần thưởng, mà là cảm giác tất cả những nỗ lực trong từng trận đấu đều đã được đền đáp.

Một hành trình từ 9 giờ sáng đến tận đêm, có những lúc mệt, có những trận đấu căng thẳng, nhưng điều mình trân trọng nhất là người bạn đánh cùng Hương Linh đã luôn cố gắng hiểu nhau, nhường nhau và tìm được sự ăn ý trong từng pha bóng. Cảm ơn vì đã cùng mình chiến đấu đến những điểm số cuối cùng".

Niềm vui của đôi vô địch giải Kingtek Pickleball, ca sĩ Diệp Anh (trái) và Hương Linh ẢNH: PHI VÕ

Nữ doanh nhân quê Duy Xuyên (Đà Nẵng) tri ân các VĐV, các nhà đồng hành đã cùng nhau tạo nên một mùa giải đầy cảm xúc, văn minh và đáng nhớ. "Nếu một ngày nào đó hội đủ duyên lành, đủ điều kiện và vẫn nhận được sự yêu thương của cộng đồng pickleball, chúng ta sẽ lại có dịp gặp nhau trong một cúp Madam Truyền mới", Madam Truyền cho biết.