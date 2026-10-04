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    Thể thaoCác môn khác

    Chặng đường mới của Rex Thais, tài năng trẻ pickleball người Mỹ gốc Việt

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    Rex Thais, tay vợt 16 tuổi người Mỹ gốc Việt từng dẫn đầu trên bảng xếp hạng trẻ của PPA Tour (giải pickleball chuyên nghiệp thế giới) quyết định trở về Việt Nam và chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp.

    Rex Thais từ Mỹ về Việt Nam phát triển sự nghiệp pickleball

    Chia sẻ tại lễ ký kết hợp tác trở thành đại sứ thương hiệu của FITGON, tay vợt Rex Thais tiết lộ ngay từ khi 4 tuổi, anh đã về Việt Nam hàng năm. "Lần này khi có cơ hội xây dựng sự nghiệp tại quê hương mình, tôi quyết định về Việt Nam sinh sống và không gặp trở ngại gì", Rex Thais chia sẻ.

    Chặng đường mới của Rex Thais, tài năng trẻ pickleball người Mỹ gốc Việt - Ảnh 1.

    Tài năng 16 tuổi Rex Thais quyết định từ Mỹ về Việt Nam phát triển sự nghiệp pickleball

    ẢNH: NVCC

    Sau khi gặt hái thành công ở hệ thống giải trẻ, khẳng định được tài năng với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trẻ của PPA Tour, Rex Thais cũng quyết định chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp. Giải PPA Hong Kong Slam diễn ra từ 19 đến 25.10 tới là giải đấu cuối cùng mà Rex Thais tham dự nội dung trẻ (U.18 đôi nam). Cũng tại giải đấu này anh sẽ thi đấu nội dung đôi nam nữ chuyên nghiệp.

    Trong thời gian tới, Rex Thais sẽ tham gia thi đấu các giải chuyên nghiệp tại Việt Nam, hướng đến những thử thách mới trên hành trình thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Về lâu dài, tay vợt này hướng đến việc xây dựng một Học viện pickleball dành cho trẻ em nhằm truyền cảm hứng và giúp phát triển thế hệ trẻ.

    Chặng đường mới của Rex Thais, tài năng trẻ pickleball người Mỹ gốc Việt - Ảnh 2.

    Rex Thais quyết định chuyển sang chinh phục pickleball chuyên nghiệp ở tuổi 16

    ẢNH: NVCC

    Tại World Cup Pickleball vào tháng 8.2026 tại Đà Nẵng, Rex Thais góp công giúp đội tuyển trẻ Mỹ vô địch đồng đội. Anh dự định sẽ thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở World Cup Pickleball năm tới nếu được trao cơ hội.

    Gần đây, Rex Thais giành 2 HCV U.18 tại PPA Tour Asia TP.HCM ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Tại APP Penang (Malaysia), Rex Thais tiếp tục đạt HCB đơn nam Advanced 19+, HCV đôi nam nữ Advanced và HCV đôi nam U.18. HCV giải STMarket International Cup tại Campuchia.


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