Tay vợt Trương Vinh Hiển quyết tâm cao ở giải PPA Tour Asia trên sân nhà

Trương Vinh Hiển thi đấu đôi nam nữ cùng bạn gái

Giải PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open diễn ra từ ngày 6 đến 9.8 tại cụm sân pickleball The Global City (phường Bình Trưng). Tính đến thời điểm hiện tại, BTC ghi nhận hơn 500 VĐV đến từ trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tranh tài ở cả hạng mục chuyên nghiệp lẫn phong trào. Trong đó, ở hạng mục chuyên nghiệp có những tay vợt đáng chú ý như cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam Collin Johns (Mỹ), Wong Hong Kit (Hồng Kông, hạng 14 PPA), Trương Vinh Hiển (hạng 15 PPA)...

Trương Vinh Hiển (trái) và Sophia Huỳnh Trần tại lễ ra mắt giải PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026 diễn ra hôm nay tại TP.HCM ẢNH: BTC

Hiện là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng PPA, Trương Vinh Hiển cũng ký hợp đồng thi đấu cho PPA nên sẽ là hạt giống ở nội dung đơn nam. Anh là niềm hy vọng hàng đầu của pickleball Việt Nam tại giải PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026. Thời gian vừa qua, tay vợt 22 tuổi này ít tham dự các giải trong nước, thay vào đó anh chăm chỉ luyện tập tại CLB Kỳ Hòa nhằm chuẩn bị cho các giải đấu trong hệ thống PPA Tour Asia.

Trước khi tham dự PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, Trương Vinh Hiển sẽ đấu giải PPA Tour Asia Singapore Open diễn ra từ 23 đến 26.7 tới và anh được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đơn nam. Đáng chú ý tại PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026, Trương Vinh Hiển sẽ đứng cùng bạn gái Sophia Huỳnh Trần thi đấu nội dung đôi nam nữ. Cặp đôi vàng pickleball Việt Nam trên đà thăng tiến trong sự nghiệp, ngày càng ăn ý, hứa hẹn gặt hái thành công cùng nhau.

Giải PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026 thu hút nhiều tay vợt mạnh tham dự, hứa hẹn cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn ẢNH: BTC

Giải PPA Tour Asia 500 MB Ho Chi Minh City Open 2026 có tổng quỹ thưởng dành cho nội dung chuyên nghiệp trị giá 70.000 USD (khoảng 1,8 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch đơn là 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng) và đôi là 5.500 USD (khoảng 140 triệu đồng). Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của PPA Tour Asia, New Sports và hệ sinh thái FPT Play.



