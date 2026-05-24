Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'

Hạt giống số 1 bị đánh bại

Chiều 24.5, tại cụm sân Happyland Pickleball đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải các nội dung hạng nâng cao giải vô địch pickleball các CLB quốc gia năm 2026 tranh cúp Donex, khép lại mùa giải sôi động với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 VĐV đến từ nhiều CLB mạnh trên cả nước, tạo nên không khí tranh tài chất lượng cao và giàu tính cạnh tranh. Bên cạnh quy mô tổ chức chuyên nghiệp, mùa giải 2026 còn ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều tay vợt trẻ Việt Nam.

Trương Vinh Hiển bất ngờ bị tay vợt Mikar Fisher đánh bại

Tâm điểm của giải đấu là cú sốc mang tên Mikar Fisher. Tay vợt người Anh gây bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển bằng lối chơi tốc độ, giàu biến hóa. Tuy nhiên, Mikar Fisher sau đó lại thất bại trước Xuân Vũ (Thanh Hóa), người sau đó giành chức vô địch đơn nam hạng nâng cao.

Kết quả này cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở sân chơi pickleball cấp quốc gia. Đồng thời, sự góp mặt của các VĐV quốc tế cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu.

Thế hệ VĐV trẻ bùng nổ mạnh mẽ

Ở nội dung đơn nữ, Sophia Huỳnh Trần thi đấu ấn tượng để giành chức vô địch sau chuỗi trận ổn định và bản lĩnh. Trong khi đó, cặp đôi Đỗ Minh Quân - Sophia Phương Anh đăng quang nội dung đôi nam nữ nhờ phong độ thuyết phục cùng khả năng phối hợp ăn ý.

Đáng chú ý, 2 nữ VĐV của CLB Công an Nhân dân đã có mùa giải thành công khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời cùng Sophia Phương Anh giành thêm chức vô địch đôi nữ. Đây được xem là thành tích nổi bật của 2 tay vợt nữ trẻ giàu triển vọng của pickleball Việt Nam hiện nay.

Giải năm nay cũng chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của lực lượng VĐV trẻ. Nhiều tay vợt thiếu niên thi đấu tự tin, tốc độ và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ giàu kinh nghiệm. Điều này cho thấy quá trình đầu tư về kỹ thuật, thể lực và tâm lý thi đấu cho VĐV trẻ đang phát huy hiệu quả.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, giải vô địch pickleball các CLB quốc gia năm 2026 tranh cúp Donex còn phản ánh sự phát triển nhanh của phong trào pickleball tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về lớp VĐV kế cận trong tương lai.