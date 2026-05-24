Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/05/2026 18:04 GMT+7

Giải vô địch pickleball các CLB quốc gia năm 2026 tranh cúp Donex khép lại với hàng loạt bất ngờ lớn, nổi bật là thất bại của hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển cùng sự bùng nổ mạnh mẽ của thế hệ VĐV trẻ Việt Nam.

Hạt giống số 1 bị đánh bại

Chiều 24.5, tại cụm sân Happyland Pickleball đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải các nội dung hạng nâng cao giải vô địch pickleball các CLB quốc gia năm 2026 tranh cúp Donex, khép lại mùa giải sôi động với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 700 VĐV đến từ nhiều CLB mạnh trên cả nước, tạo nên không khí tranh tài chất lượng cao và giàu tính cạnh tranh. Bên cạnh quy mô tổ chức chuyên nghiệp, mùa giải 2026 còn ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều tay vợt trẻ Việt Nam.

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'- Ảnh 1.

Trương Vinh Hiển bất ngờ bị tay vợt Mikar Fisher đánh bại

Tâm điểm của giải đấu là cú sốc mang tên Mikar Fisher. Tay vợt người Anh gây bất ngờ lớn khi đánh bại hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển bằng lối chơi tốc độ, giàu biến hóa. Tuy nhiên, Mikar Fisher sau đó lại thất bại trước Xuân Vũ (Thanh Hóa), người sau đó giành chức vô địch đơn nam hạng nâng cao.

Kết quả này cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở sân chơi pickleball cấp quốc gia. Đồng thời, sự góp mặt của các VĐV quốc tế cũng góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu.

Thế hệ VĐV trẻ bùng nổ mạnh mẽ

Ở nội dung đơn nữ, Sophia Huỳnh Trần thi đấu ấn tượng để giành chức vô địch sau chuỗi trận ổn định và bản lĩnh. Trong khi đó, cặp đôi Đỗ Minh Quân - Sophia Phương Anh đăng quang nội dung đôi nam nữ nhờ phong độ thuyết phục cùng khả năng phối hợp ăn ý.

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'- Ảnh 2.

Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'- Ảnh 3.

Cô cùng Sophia Phương Anh vô địch luôn nội dung đôi nữ

Đáng chú ý, 2 nữ VĐV của CLB Công an Nhân dân đã có mùa giải thành công khi Sophia Huỳnh Trần vô địch đơn nữ, đồng thời cùng Sophia Phương Anh giành thêm chức vô địch đôi nữ. Đây được xem là thành tích nổi bật của 2 tay vợt nữ trẻ giàu triển vọng của pickleball Việt Nam hiện nay.

Giải năm nay cũng chứng kiến sự trưởng thành rõ rệt của lực lượng VĐV trẻ. Nhiều tay vợt thiếu niên thi đấu tự tin, tốc độ và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ giàu kinh nghiệm. Điều này cho thấy quá trình đầu tư về kỹ thuật, thể lực và tâm lý thi đấu cho VĐV trẻ đang phát huy hiệu quả.

Địa chấn tại giải pickleball các CLB quốc gia 2026 tranh cúp Donex: Trương Vinh Hiển 'sẩy chân'- Ảnh 4.

Các VĐV giành huy chương nội dung đôi nam nữ

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, giải vô địch pickleball các CLB quốc gia năm 2026 tranh cúp Donex còn phản ánh sự phát triển nhanh của phong trào pickleball tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về lớp VĐV kế cận trong tương lai.

Tin liên quan

Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết

Billiards: Chiêm Hồng Thái ngược dòng khó tin trước 'huyền thoại' Bỉ, giành vé chung kết

Niềm hy vọng duy nhất của carom 3 băng Việt Nam Chiêm Hồng Thái đã có màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước tay cơ lão làng Eddy Merckx, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết World Cup billiards TP.HCM 2026.

Lịch thi đấu billiards hôm nay (24.5): Chiêm Hồng Thái, thiên tài Caudron tranh vé chung kết

'Nữ thần' bóng chuyền CLB Suwon đoạt hoa khôi Cúp VTV9 - Bình Điền

Khám phá thêm chủ đề

Giải pickleball các CLB quốc gia cúp Donex Trương Vinh Hiển hạt giống số 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận