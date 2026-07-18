Cặp đôi vàng pickleball Việt Nam Trương Vinh Hiển - Sophia Huỳnh Trần vươn ra biển lớn

Sau lễ ra mắt CLB Jogarbola Pickleball diễn ra hôm qua tại Hà Nội, hôm nay Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần, Đỗ Minh Quân, Trịnh Linh Giang, Sophia Phương Anh, Phạm Hồng Nam và Phạm Ngọc Hà Vy (Sóc Nâu) tiếp tục ra mắt màu áo mới tại TP.HCM và giao lưu với người hâm mộ. Sự đồng hành của các nhãn hàng, nhà tài trợ là bệ phóng quý giá cho các tay vợt hàng đầu Việt Nam theo đuổi mục tiêu chinh phục làng pickleball chuyên nghiệp.

Tay vợt 22 tuổi Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA, theo đuổi pickleball chuyên nghiệp ẢNH: BTC

Đáng chú ý, tay vợt 22 tuổi Trương Vinh Hiển và bạn gái kém 2 tuổi Sophia Huỳnh Trần hiện là 2 tay vợt Việt Nam đã ký hợp đồng với Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) thi đấu trong hệ thống pickleball chuyên nghiệp (PPA Tour). Việc ký hợp đồng với PPA giúp Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần vừa có quyền lợi tài chính, vừa được ưu tiên khi tham dự các giải trong hệ thống PPA, có cơ hội thi đấu thường xuyên với các tay vợt hàng đầu thế giới. Tuy nhiên việc ký hợp đồng với PPA cũng khiến anh không thể tham dự nhiều giải đấu quốc tế khác. Đó cũng là lý do 2 tay vợt này vắng mặt ở một số giải quốc tế vừa qua diễn ra tại Việt Nam như giải pickleball châu Á mở rộng (AOPC).

Sophia Huỳnh Trần cũng khát khao chinh phục đấu trường pickleball đỉnh cao ẢNH: BTC

Trương Vinh Hiển gặt hái nhiều thành tích đáng nể như vô địch đơn nam PPA Tour Asia Kuala Lumpur Open vào tháng 5.2026, vô địch đôi nam PPA Tour Asia Open 2025 ở Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 12.2025 khi đứng cùng Đỗ Minh Quân, đánh bại vợt số 2 thế giới Federico Staksrud tại PPA Tour Asia Hanoi Cup 2026...

Trên bảng xếp hạng mới nhất của PPA, Trương Vinh Hiển là tay vợt Việt Nam có thứ hạng cao nhất khi xếp vị trí thứ 15 nội dung đơn nam, trên Lý Hoàng Nam (hạng 17), Phúc Huỳnh (hạng 20). Trong khi đó Sophia Huỳnh Trần không ngừng nỗ lực nhằm tìm kiếm thành công ở đấu trường danh giá PPA. Cô là một trong những tay vợt nữ hàng đầu của làng pickleball Việt Nam và trên đà thăng tiến.

Ra mắt CLB Jogarbola Pickleball với nhiều gương mặt tài năng trong làng pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

Theo kế hoạch, cặp đôi vàng pickleball Việt Nam Trương Vinh Hiển cùng Sophia Huỳnh Trần sẽ dự PPA Tour Asia Singapore Open diễn ra từ 23 đến 26.7 tới. Sau đó cả 2 trở về TP.HCM góp mặt ở giải PP Tour Asia Ho Chi Minh City Open từ ngày 6 đến 9.8. Theo công bố từ BTC, Trương Vinh Hiển là hạt giống số 1 nội dung đơn nam giải PPA Tour Asia Singapore Open còn Sophia Huỳnh Trần có tên ở vòng chính nội dung đơn nữ. Mục tiêu của Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần chinh phục thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng PPA.



Jogarbola chắp cánh tài năng pickleball Công ty CP Động Lực với thương hiệu Jogarbola tạo cột mốc quan trọng khi thành lập CLB Jogarbola Pickleball tập hợp các tay vợt hàng đầu Việt Nam, trong đó có cả các tay vợt trẻ nhằm phát triển bền vững. Jogarbola cũng ra mắt các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho tín đồ môn pickleball như vợt, giày, quần áo... nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi khi môn thể thao này được đánh giá phát triển mạnh mẽ nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại.



