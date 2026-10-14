128 VĐV cạnh tranh ở ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026

Sức hút của BULBAL CHOSEN DAY

BULBAL CHOSEN DAY khu vực phía đông do BULBAL Pickleball Club tổ chức. Sự kiện diễn ra trên 12 sân tại Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.HCM). Đây là chặng mở màn chuỗi BULBAL MAKE YOUR NAME 2026, sân chơi miễn phí dành cho cộng đồng người chơi phong trào.

Ngay từ khi mở đăng ký, sự kiện đã thu hút đông đảo người chơi. Đến hạn chót 13.10, BTC nhận 199 lượt đăng ký cho 128 suất. Trong đó, 123 VĐV đã được xác nhận suất, 76 người còn lại xếp danh sách chờ.

Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng BTC, cho biết ý tưởng tổ chức chuỗi sự kiện xuất phát từ thực tế trên các sân pickleball. "Mỗi ngày, các sân pickleball ở TP.HCM kín người chơi phong trào nhưng không nhiều người có cơ hội thi đấu bài bản và được ghi nhận", ông nói.

Giải có 2 nội dung đôi nam và đôi nữ, mỗi nội dung 32 đôi. VĐV đăng ký cá nhân, sau đó BTC ghép cặp để các đôi cân bằng về trình độ. Ở đôi nam, tổng trình mỗi đôi tối đa 5.8 và mỗi VĐV phải đạt tối thiểu 2.5. Ở đôi nữ, các mức này lần lượt là 4.8 và 2.2.

BULBAL CHOSEN DAY hứa hẹn diễn ra hấp dẫn ẢNH: BTC

Mỗi nội dung chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đôi đấu vòng tròn. Sau vòng bảng, không đôi nào bị loại: các đôi nhất, nhì bảng vào Serie A, các đôi hạng 3 và 4 vào Serie B. Hai Serie A và B tiếp tục đấu loại trực tiếp đến chung kết, nên mỗi đôi được chơi tối thiểu 4 trận. Các trận tính điểm chạm 11, riêng chung kết Serie A chạm 15, và trận nào cũng có trọng tài điều khiển.

Ngày thi đấu bắt đầu lúc 7 giờ 30 với phần check-in của đôi nam, vòng bảng nam khởi tranh lúc 8 giờ 15. Lễ khai mạc diễn ra lúc 10 giờ, sau đó vòng bảng đôi nữ và vòng loại trực tiếp đôi nam diễn ra song song. Chung kết đôi nam dự kiến bắt đầu khoảng 13 giờ 15, chung kết đôi nữ khoảng 14 giờ 40. Sự kiện bế mạc lúc 16 giờ.

Cánh cửa đi lên chuyên nghiệp

Tổng giải thưởng gồm 20,5 triệu đồng tiền mặt và 33,4 triệu đồng voucher sản phẩm BULBAL, cùng cúp, bằng danh vị và kỷ niệm chương. Ở Serie A của mỗi nội dung, đôi vô địch nhận cúp và 5 triệu đồng, mỗi VĐV được thêm voucher 2 triệu đồng. Đôi á quân nhận 2,5 triệu đồng và voucher 1,5 triệu đồng/VĐV. Hai đôi đồng hạng 3, mỗi đôi nhận 1 triệu đồng và voucher 1 triệu đồng/VĐV. Các VĐV đoạt giải ở Serie B nhận voucher từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. BTC còn trao các giải phụ gồm gương mặt triển vọng, tinh thần thể thao và cặp đôi lan tỏa. Mọi VĐV dự giải đều nhận kỷ niệm chương và quà lưu niệm.

Sau chặng phía đông, BULBAL CHOSEN DAY tiếp tục diễn ra ngày 24.10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (74 Bình Trị đông, P.Bình Trị đông, TP.HCM). Những gương mặt nổi bật từ 2 ngày thi đấu sẽ được mời dự Challenger Camp từ 31.10 đến 1.11. Đội hình chính thức được công bố ngày 7.11 và ra mắt tại giải BULBAL ngày 28.11.

Người chưa được chọn vẫn có chỗ để tiếp tục chơi. Từ đầu tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball sẽ sinh hoạt hằng tuần tại các cụm sân, hội viên tham gia miễn phí.



