BULBAL MAKE YOUR NAME 2026: Sân chơi đặc sắc cho cộng đồng yêu thích pickleball

Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Trưởng BTC chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 chia sẻ: "Mỗi ngày, các sân pickleball ở TP.HCM kín người chơi phong trào nhưng không nhiều người có cơ hội thi đấu bài bản và được ghi nhận. Trực tiếp trải nghiệm điều này, chúng tôi quyết định tổ chức chuỗi sự kiện pickleball miễn phí hướng đến cộng đồng người chơi phong trào, trước mắt là ở TP.HCM, sau đó là lan tỏa ra các địa phương khác".

Chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 tạo sức hút với cộng đồng pickleball ẢNH: BTC CUNG CẤP

Theo đó, chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 mở màn là 2 ngày BULBAL CHOSEN DAY vào ngày 17.10 tại sân Kaly Pickleball (362 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM) và ngày 24.10 tại sân D-Joy Pickleball Tên Lửa (74 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM). Những gương mặt nổi bật từ 2 sự kiện sẽ được mời tham dự Challenger Camp diễn ra từ ngày 31.10 đến 1.11) sau đó công bố đội hình tuyển chọn vào ngày 7.11. Các thành viên được tuyển chọn sẽ được tập huấn sau đó ra mắt tại giải BULBAL diễn ra ngày 28.11.

Từ trải nghiệm với đam mê, ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo bắt tay làm chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026, tạo sân chơi bài bản, kết nối cộng đồng ẢNH: NVCC

Ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo cho biết, chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 mở ra cánh cửa từ sân đấu miễn phí đến một đội tuyển và một cộng đồng. "Cộng đồng là đích đến lâu dài của dự án này. Từ đầu tháng 11, cộng đồng BULBAL Pickleball sinh hoạt tại các cụm sân, mang đến cho người chơi phong trào, từ nhân viên văn phòng đến gia đình có con nhỏ, một nơi ổn định để chơi, học và nâng trình. Hội viên tham gia miễn phí, sinh hoạt hằng tuần, có giải nội bộ hằng tháng và buổi chia sẻ chuyên môn cùng HLV, VĐV của đội", ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo chia sẻ.

BULBAL CHOSEN DAY diễn ra ngày 17.10 tại sân Kaly Pickleball là sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện BULBAL MAKE YOUR NAME 2026, miễn phí cho người tham gia ẢNH: BTC CUNG CẤP

BULBAL Pickleball cũng nêu rõ tiêu chí xây dựng cộng đồng dựa trên các giá trị cốt lõi là công bằng, minh bạch; năng lực thay vì danh tiếng; tinh thần đồng đội; kỷ luật và tôn trọng. BULBAL Pickleball hướng tới việc lập đội cộng đồng trên 20 cụm sân vào năm 2027, đi từ TP.HCM ra các tỉnh, thành lân cận; cụm mới chỉ mở khi cụm hiện có đã vận hành ổn định. Vì thế lãnh đạo BULBAL Pickleball mong tìm thêm các nhà đồng hành là chủ sân, CLB, HLV...

"Chúng tôi chọn người sẵn sàng nhất, không chọn người nổi tiếng nhất. Ai chưa vào đội vẫn có cộng đồng để chơi, học và lớn lên cùng nhau", ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo chia sẻ.