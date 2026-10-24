Sức hút khó cưỡng của BULBAL MAKE YOUR NAME 2026

Sức lan tỏa mạnh mẽ

Ngay từ sáng sớm, 9 sân trong nhà tại D-Joy Pickleball Tên Lửa (74 Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông, TP.HCM) đã rộn ràng tiếng bóng. Chặng 2 của chuỗi BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 có quy mô lớn hơn rất nhiều chặng phía đông. Riêng nội dung đôi nam tăng gấp đôi, từ 32 lên 64 đôi. Thế nhưng điều đáng chú ý hơn những con số là cách nhiều VĐV biết đến giải.

Phần lớn VĐV biết đến chuỗi sự kiện của BULBAL thông qua Báo Thanh Niên và các nền tảng mạng xã hội. Nhiều VĐV lại có mặt ở CASTING DAY nhờ người quen giới thiệu (chính là các VĐV đã dự chặng đông ngày 17.10). Ấn tượng với một giải miễn phí nhưng được tổ chức bài bản, có trọng tài ở mọi trận, họ quay lại và kéo theo bạn bè, đồng đội cùng đăng ký.

CASTING DAY diễn ra với quy mô lớn hơn CHOSEN DAY ẢNH: BTC

Các VĐV không quá đặt nặng về thành tích, coi đây là sân chơi để kết nối, học hỏi ẢNH: BTC

Huỳnh Trung Nghĩa là một trường hợp như vậy. Anh biết đến giải qua một người bạn và sau những trận đấu đầu tiên đã không giấu được sự hào hứng. "Khâu tổ chức khá chuyên nghiệp, không khí rất sôi động. VĐV tham dự cũng rất đa dạng. Tôi đến đây để trải nghiệm và cọ xát. Đến lúc này tôi rất hài lòng và rất cảm ơn BTC đã tạo ra một giải đấu để anh em giao lưu với nhau", Nghĩa chia sẻ.

Với một giải đấu phong trào, lời giới thiệu từ người đã trực tiếp ra sân là thước đo thuyết phục nhất. Không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ, BULBAL MAKE YOUR NAME 2026 vẫn đông người đăng ký, vì người chơi tin những gì bạn bè họ đã tận mắt trải nghiệm. Đó có lẽ là thành công lớn nhất của chuỗi sự kiện sau 2 chặng.

Nhà vô địch trở lại

Trong số những gương mặt tham gia cả hai chặng có Trần Nhật Thành, nhà vô địch Serie B đôi nam ở chặng đông. Lần này anh không đi cùng đồng đội cũ mà thi đấu với một người em có trình độ thấp hơn. Với lựa chọn đó, Thành đến CASTING DAY không phải để săn thêm danh hiệu. Anh muốn giao lưu, học hỏi và cho người em của mình thêm cơ hội được thi đấu ở một giải bài bản. Thành cũng cho biết anh rất ấn tượng với sân chơi mà BULBAL tạo ra, và đó là lý do anh trở lại.

Nhật Thành (trái) từng vô địch Serie B CHOSEN DAY và tiếp tục tham dự CASTING DAY ẢNH: BTC

Câu chuyện của Thành cũng chính là điều BTC muốn hướng tới khi khởi động chuỗi sự kiện: người chơi phong trào được thi đấu nghiêm túc, được ghi nhận, rồi cùng nhau tiến bộ. "Chúng tôi chọn người sẵn sàng nhất, không chọn người nổi tiếng nhất", ông Huỳnh Thanh Quốc Bảo, Trưởng BTC, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Uyên Sport chia sẻ.

Sau CASTING DAY, Hội đồng HLV sẽ hoàn tất việc quan sát 2 chặng để chọn những gương mặt nổi bật vào BULBAL Pickleball Team. Đội hình chính thức được công bố ngày 7.11 và ra mắt tại giải BULBAL ngày 28.11.