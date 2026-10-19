FPT Play phát trực tiếp Trương Vinh Hiển đấu dàn sao pickleball thế giới tại Hồng Kông

Kỳ vọng Trương Vinh Hiển tỏa sáng ở PPA Tour Asia 1.500 Hong Kong Slam 2026

PPA Tour Asia 1.500 Hong Kong Slam 2026 diễn ra từ 19 đến 25.10 tại Kai Tak Arena là nhà thi đấu hiện đại có sức chứa khoảng 10.000 khán giả. Đây là giải đấu PPA Tour Asia đầu tiên đạt cấp độ 1.500, khép lại mùa giải 2026 của hệ thống pickleball chuyên nghiệp này.

Trương Vinh Hiển so tài với dàn sao picklebal thế giới tại PPA Tour Asia 1.500 Hong Kong Slam 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sức hút của PPA Tour Asia 1.500 Hong Kong Slam 2026 thể hiện qua sự góp mặt của dàn sao pickleball thế giới. Ở nội dung đơn nam có sự xuất hiện của Christopher Haworth đang có phong độ cao và quyết tâm giành chức vô địch, để chen chân vào top 10 thế giới. Cạnh tranh với anh là những tay vợt "đình đám" như Federico Staksrud, Hunter Johnson, Christian Alshon, Tama Shimabukuro, Hong Kit Wong.

Ở nội dung đơn nữ có các tay vợt đáng chú ý Kaitlyn Christian, Chao Yi Wang, Sahra Dennehy, Yufei Long. Ở nội dung đôi nam, tay vợt số 1 trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại là Ben Johns sẽ kết hợp cùng Gabriel Tardio trong khi Federico Staksrud sát cánh với Hayden Patriquin.

Hồ Thị Trúc Tâm góp mặt ở nội dung đơn nữ ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Nội dung đôi nam nữ chứng kiến sự xuất hiện của đôi số 1 Ben Johns và Anna Leight Waters, tranh tài cùng các cặp đôi tên tuổi khác như Anna/Hayden Patriquin hay anh em nhà Johnson là Jorja & JR. Nội dung đôi nữ nổi bật với cặp Anna Bright và Anna Leigh Waters.

Trương Vinh Hiển là tay vợt Việt Nam được chú ý tại PPA Tour Asia 1.500 Hong Kong Slam 2026. Sau khi vắng mặt ở Kuala Lumpur Cup vì vấn đề sức khỏe, tay vợt này trở lại thi đấu sau chuyến tham dự PPA Las Vegas Open 1.000 tại Mỹ. Anh dự kiến tranh tài ở cả 3 nội dung là đơn nam, đôi nam cùng Đỗ Minh Quân và đôi nam nữ (cùng Sophia Huỳnh). Ở nội dung đơn nữ có các tay vợt Việt Nam đáng chú ý như Sophia Huỳnh, Sophia Phương Anh, Hồ Thị Trúc Tâm. Bên cạnh đó, giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều tay vợt Việt Nam như Ngô Hải Đăng, Hoàng Samurai, Đạt “Trố”, Lê Xuân Đức và Andrew Anh Phạm...

PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026 trực tiếp trên FPT Play từ ngày mai (20.10) ẢNH: FPT PLAY CUNG CẤP

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi các trận đấu thuộc PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026 được trực tiếp trên FPT Play, đồng hành cùng Trương Vinh Hiển và các tay vợt Việt Nam trong hành trình chinh phục sân chơi pickleball chuyên nghiệp quốc tế. Cách xem trực tiếp như sau: truy cập website http://fptplay.vn hoặc mở ứng dụng FPT Play trên Smart TV, SmartMobile, PC/Laptop và FPT Play Box, tìm kiếm từ khóa “PPA Tour Asia” để cập nhật nội dung phát sóng.