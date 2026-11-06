Lịch thi đấu U.17 Việt Nam vs U.17 Fiji mới nhất: Giờ đẹp, chưa có kênh phát

U.17 Fiji mang phong cách đặc trưng châu Đại Dương

Vào lúc 18 giờ ngày 9.11 (giờ UAE, tức khoảng 21 giờ Việt Nam), U.17 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U.17 Fiji. Đây là màn tổng duyệt quan trọng trước khi thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển đến Qatar vào ngày 10.11, chuẩn bị cho chiến dịch World Cup.

Việc lựa chọn U.17 Fiji không phải ngẫu nhiên. Theo định hướng của ban huấn luyện, đội bóng này có những nét tương đồng với U.17 New Zealand, đối thủ mà U.17 Việt Nam sẽ chạm trán ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup. Vì vậy, cuộc đối đầu với đại diện châu Đại Dương được kỳ vọng giúp các cầu thủ Việt Nam làm quen với cường độ tranh chấp, tốc độ và cách tiếp cận trận đấu khác biệt.

U.17 Việt Nam sang UAE tập huấn trước U.17 World Cup 2026

U.17 Việt Nam (áo đỏ) đã sang UAE, chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Fiji là một trong những đại diện đáng chú ý của bóng đá trẻ khu vực châu Đại Dương. Đội tuyển này có biệt danh Junior Bula Boys và đang duy trì sự hiện diện ở đấu trường quốc tế. Đáng chú ý, FIFA U.17 World Cup 2026 là lần thứ hai liên tiếp Fiji góp mặt tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới, sau lần đầu tiên tham dự vào năm 2025. Đội bóng này cũng đã giành quyền dự World Cup 2027 thông qua thành tích ở vòng loại khu vực (giải U.16 châu Đại Dương 2026, tháng 7.2026).

Ở lần đầu dự World Cup năm 2025 tại Qatar, Fiji nằm cùng bảng với Argentina, Bỉ và Tunisia. Đây đều là những đối thủ có trình độ và kinh nghiệm đào tạo trẻ vượt trội. Kết quả, đại diện châu Đại Dương thua Tunisia 0-6, Bỉ 0-7 và Argentina 0-7, không ghi được bàn thắng nào, để thủng lưới 20 lần sau 3 trận.

Những con số này cho thấy khoảng cách chuyên môn của bóng đá trẻ Fiji so với các nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, truyền thông Fiji đánh giá, kinh nghiệm thi đấu với những đối thủ có đẳng cấp cao là hành trang quan trọng để các cầu thủ trẻ nước này tiếp tục trưởng thành.

Đáng chú ý, theo những phân tích chuyên môn được HLV trưởng đội tuyển Fiji Stephane Auvray chia sẻ hồi tháng 10.2026, tại World Cup 2025, đội bóng của ông chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 20%, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 49%. Nhà cầm quân này cho rằng khả năng xử lý kỹ thuật, nhận thức chiến thuật và đưa ra quyết định trong những tình huống áp lực là những điểm mà bóng đá Fiji cần cải thiện.

Về phong cách thi đấu, bóng đá Fiji hướng đến lối chơi giàu tốc độ, chủ động tấn công khi có cơ hội và tận dụng sự linh hoạt của các cầu thủ. Đây cũng là đặc trưng mà bóng đá nước này muốn phát huy từ những môn thể thao thế mạnh như bóng bầu dục, nơi các VĐV Fiji nổi tiếng với khả năng vận động, sức mạnh và sự khéo léo.

U.17 Fiji chuẩn bị kỹ cho World Cup, hứa hẹn mang đến cho U.17 Việt Nam nhiều trải nghiệm quý giá

Ở kỳ FIFA U.17 World Cup 2026, Fiji đã chốt đội hình và tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ trẻ đang được dẫn dắt bởi HLV Stephane Auvray. Theo truyền thông Fiji ngày 5.11, tiền vệ Maikah Lomax Dau được trao băng đội trưởng. Cầu thủ này cũng vừa ký hợp đồng với Bula FC, đội bóng chuyên nghiệp của Fiji.

Trong quá trình chuẩn bị, HLV Auvray yêu cầu các cầu thủ tập trung cải thiện chuyên môn, tăng cường sự gắn kết và tận dụng tối đa từng buổi tập. Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực kỹ thuật, thể lực và khả năng ra quyết định – những yếu tố mà bóng đá Fiji cần cải thiện để thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá phát triển.

Tại FIFA U.17 World Cup 2026, Fiji nằm ở bảng H cùng Tây Ban Nha, Ma Rốc và Trung Quốc. Đây tiếp tục là thử thách lớn đối với đại diện châu Đại Dương, khi cả ba đối thủ đều có nền tảng đào tạo trẻ rất tốt.

U.17 Việt Nam cần tận dụng trận gặp U.17 Fiji để đánh giá nghiêm túc về đội hình, phong độ cầu thủ ẢNH: VFF

Tại bảng G World Cup 2026, U.17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20.11, New Zealand ngày 23.11 và Mali ngày 26.11. Trong đó, cuộc chạm trán New Zealand được dự báo có nhiều tình huống tranh chấp thể lực mà các cầu thủ Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Dù vậy, đây là đối thủ được đánh giá khá vừa tầm và U.17 Việt Nam có cơ hội cao nhất để giành 3 điểm.

Trận giao hữu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Fiji hiện vẫn chưa có kênh phát. Trong khi đó, ở U.17 World Cup 2026, người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi trên TV360, FPT Play và MyTV.