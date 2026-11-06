Chủ tịch VFF: Futsal Việt Nam ngày càng phát triển nhờ các giải quốc gia

Ngày 5.11, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các giải futsal HDBank quốc gia năm 2026 và triển khai phương hướng, kế hoạch năm 2027. Hội nghị là dịp đánh giá những kết quả nổi bật trong mùa giải vừa qua, nhìn lại chặng đường 10 năm VOV tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia; đồng thời xác định những định hướng mới nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và vị thế futsal Việt Nam.



Hội nghị có sự hiện diện của ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng giám đốc VOV, Trưởng ban Chỉ đạo các giải futsal quốc gia năm 2026; ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF; đại diện Ngân hàng HDBank...

Ông Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Tổng giám đốc VOV (phải) trao bằng khen cho đại diện Ngân hàng HDBank ẢNH:

CLB Thái Sơn Bắc lập cú đúp danh hiệu

Năm 2026 ghi dấu một mùa giải đặc biệt về chuyên môn khi CLB Thái Sơn Bắc trở thành tâm điểm của hai đấu trường futsal quốc gia. Đội bóng thủ đô lần lượt đăng quang tại giải futsal VĐQG và giải futsal Cúp quốc gia, qua đó hoàn tất cú đúp danh hiệu quốc nội trong 1 năm. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, CLB Thái Sơn Bắc giành chức vô địch quốc gia, sau lần đầu đăng quang vào năm 2010.

Điểm đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa hệ thống thi đấu trong nước với quốc tế. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tái khởi động giải đấu dành cho cấp CLB, đội vô địch giải futsal VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á 2027, còn đội á quân góp mặt tại giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của AFC và AFF.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định các giải futsal quốc gia góp phần quan trọng cho sự phát triển của futsal Việt Nam ẢNH: VOV

Việc gắn kết với hệ thống thi đấu quốc tế mở ra thêm cơ hội để các CLB của Việt Nam cọ xát, nâng cao trình độ, tiếp cận môi trường cạnh tranh khu vực và châu lục. Đây cũng là động lực để các đội bóng đầu tư bài bản hơn về lực lượng, huấn luyện, điều kiện thi đấu và công tác quản lý chuyên nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận vai trò phối hợp của VOV và sự đồng hành của Ngân hàng HDBank trong việc duy trì, phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia. Theo ông Tuấn, các giải đấu không chỉ tạo môi trường thi đấu thường xuyên cho các CLB mà còn là nền tảng quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng lực lượng, nâng cao trình độ cầu thủ và chuẩn bị nhân sự cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Sự phối hợp chặt chẽ giữa VOV và HDBank nhiều năm qua đã góp phần xây dựng môi trường thi đấu ngày càng chuyên nghiệp cho futsal Việt Nam. Việc các giải đấu trong nước gắn kết với hệ thống thi đấu cấp CLB của AFC và AFF sẽ tạo thêm động lực để các đội bóng đầu tư, nâng cao chất lượng chuyên môn, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của futsal Việt Nam".

CLB Thái Sơn Bắc lập cú đúp vô địch giải quốc nội trong năm 2026 ẢNH: VOV

Định hướng năm 2027

Trên cơ sở kết quả năm 2026, hội nghị còn tập trung thảo luận các định hướng trọng tâm trong công tác phối hợp tổ chức các giải futsal năm 2027, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả tổ chức và mở rộng cơ hội hội nhập cho futsal Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, giải futsal VĐQG và giải futsal Cúp quốc gia năm 2027 sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8.2027, trên cơ sở thống nhất với lịch thi đấu quốc tế và kế hoạch chuyên môn của VFF.