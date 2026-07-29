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Thể thao Bóng đá Việt Nam

FPT Play phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam dự giải ‘cực xịn’ ở Thái Lan: Lịch thi đấu ra sao?

Văn Trình
Văn Trình
Continental Futsal Championship Thailand 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 6.8 tại nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), quy tụ 5 đội tuyển gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand. Toàn bộ các trận đấu của giải sẽ được FPT Play phát sóng trực tiếp.

Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao của futsal châu Á. Giải đấu là cơ hội để các đội tuyển thử nghiệm chiến thuật, rà soát lực lượng và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào những giải chính thức.

Các đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam rất mạnh

Năm nay, 5 đội tuyển đến từ 3 châu lục sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xác định nhà vô địch. Việc các đội đều phải gặp nhau hứa hẹn tạo nên nhiều trận đấu hấp dẫn, với sự đa dạng về phong cách thi đấu giữa các đại diện của châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.

Đội tuyển futsal Việt Nam góp mặt tại giải với mục tiêu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ lần lượt gặp Nga (1.8), Thái Lan (2.8), Afghanistan (3.8) và New Zealand (5.8).

FPT Play phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam dự giải ‘cực xịn’ ở Thái Lan: Lịch thi đấu ra sao?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được thử sức với các đội mạnh trên thế giới

ẢNH: VFF

FPT Play phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam dự giải ‘cực xịn’ ở Thái Lan: Lịch thi đấu ra sao?- Ảnh 2.
FPT Play phát trực tiếp đội tuyển futsal Việt Nam dự giải ‘cực xịn’ ở Thái Lan: Lịch thi đấu ra sao?- Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam ở Continental Futsal Championship 2026

ẢNH: FPT PLAY

Trong số các đối thủ, Nga là một trong những cường quốc của futsal thế giới, từng giành ngôi á quân FIFA Futsal World Cup. Chủ nhà Thái Lan nhiều năm qua duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á và thường xuyên góp mặt ở các kỳ World Cup futsal. Afghanistan là đội tuyển có sự tiến bộ mạnh trong những năm gần đây, trong khi New Zealand đại diện cho khu vực châu Đại Dương với lối chơi giàu thể lực và tốc độ.

Continental Futsal Championship 2026 được xem là bài kiểm tra quan trọng để ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam đánh giá phong độ cầu thủ, hoàn thiện lối chơi và hướng đến những mục tiêu lớn trong thời gian tới.

Đồng hành cùng người hâm mộ, FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và trọn vẹn toàn bộ các trận đấu của Continental Futsal Championship Thailand 2026 trên các nền tảng Smart TV, FPT Play Box, điện thoại thông minh, máy tính bảng, website và ứng dụng FPT Play.

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