Billiards: Trần Quyết Chiến thoát hiểm ngoạn mục, vào vòng đấu chính World Cup với ngôi nhất bảng

Ở trận ra quân World Cup billiards Yanggu 2026, Trần Quyết Chiến không có khởi đầu như ý khi chạm trán Maxime Panaia (Pháp). Cơ thủ Việt Nam nắm lợi thế trong hiệp 1. Nhưng sau giờ nghỉ, anh không còn duy trì được phong độ và đã để thua ngược VĐV người Pháp với điểm số 33-40, sau 20 lượt cơ.



Trần Quyết Chiến thi đấu bùng nổ ở trận quyết định

Với thất bại trước Panaia, Trần Quyết Chiến rơi vào tình thế bắt buộc thắng Jose Maria Mas (Tây Ban Nha) ở lượt trận cuối diễn ra chiều cùng ngày. Không chỉ phải thắng, tay cơ sinh năm 1984 cần phải kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể để sở hữu hiệu suất ghi điểm trung bình tốt.

Đối mặt với áp lực lớn, cơ thủ số một Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của người từng 4 lần vô địch World Cup billiards. Trần Quyết Chiến đã cống hiến cho khán giả màn trình diễn mãn nhãn, khi giành chiến thắng đầy thuyết phục với điểm số cách biệt 40-17 trước Maria Mas. VĐV 42 tuổi chỉ cần vỏn vẹn 12 lượt cơ để đánh bại đối thủ đến từ Tây Ban Nha, đạt hiệu suất trung bình rất cao 3,333.

Trần Quyết Chiến thể hiện bản lĩnh đúng lúc để giành vé vào vòng đấu chính World Cup billiards Yanggu 2026 ẢNH: P.L

Sê-ri cao nhất của Trần Quyết Chiến trong trận đấu này là 9 điểm, được ghi ở lượt cơ thứ 6. Đây cũng là đường cơ đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, khi đại diện Việt Nam dẫn trước đối thủ với điểm số 25-4. Bên cạnh đó, anh còn có sê-ri 7 và hai sê-ri 5.

Chiến thắng này giúp Trần Quyết Chiến "thoát hiểm", ngược dòng ngoạn mục từ đáy bảng vị trí nhất bảng A và giành vé đi tiếp vào vòng đấu chính. Cả ba cơ thủ ở bảng A đều có thành tích 1 thắng, 1 thua. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam dẫn đầu vì có hiệu suất ghi điểm tốt nhất sau 2 trận (2,281 điểm/lượt cơ).

Nguyễn Đình Quốc xuất sắc vượt qua vòng loại cuối cùng với thành tích 2 trận toàn thắng ẢNH: P.L

Hai cơ thủ còn lại của Việt Nam cũng vượt qua vòng loại cuối cùng với vị trí nhất bảng là Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận. Đình Quốc toàn thắng cả hai trận, lần lượt trước Rui Manuel Costa (Bồ Đào Nha) và Nikos Polychro (Hy Lạp). Quốc Thuận ra quân thua tài năng trẻ Kim Do-hyeon (Hàn Quốc), nhưng sau đó đánh bại Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ).

Lê Thành Tiến chơi hay, nhưng chưa "son" khi chỉ có 2 trận hòa và đành dừng bước đáng tiếc. Nguyễn Như Lê có thành tích 1 thắng, 1 thua và cũng không thể đi tiếp tại World Cup billiards Yanggu 2026.

Vòng đấu chính của World Cup billiards Yanggu 2026 sẽ tranh tài vào ngày 6.11, quy tụ 32 cơ thủ và được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 VĐV). Các cơ thủ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cái tên đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng knock-out đầu tiên (16 cơ thủ).

Như vậy, carom 3 băng Việt Nam có tổng cộng 6 cơ thủ tranh tài ở vòng đấu chính. Trần Quyết Chiến, Nguyễn Đình Quốc và Phạm Quốc Thuận là những cái tên đã xuất sắc vượt qua vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực được đặc cách xuất hiện từ vòng đấu chính nhờ nằm trong tốp 14 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB Events).