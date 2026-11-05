Billiards: Cơ thủ Việt Nam cùng đồng đội thắng sốc 2 nhà vô địch PBA

Ở trận đấu muộn nhất của lượt trận thứ năm - chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027 diễn ra ngày 4.11, Harim (có Nguyễn Huỳnh Phương Linh và Trần Đức Minh) chạm trán Welcome Phoenix. Trước màn đụng độ này, Harim đang thi đấu với phong độ rất phập phù. Trong khi đó, tập thể "phượng hoàng" lại chơi thăng hoa và sở hữu chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.



Cặp đôi của Harim thắng 11/0

Khi giới mộ điệu đều nghĩ rằng Harim sẽ chật vật, họ đã đập tan hoài nghi bằng chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-1 trước một Welcome Phoenix sở hữu dàn sao cực kỳ đẳng cấp. Trong đó, cú sốc lớn nhất trong trận này đến từ ngay ván đấu khai cuộc (đôi nam), khi Nguyễn Huỳnh Phương Linh sát cánh cùng thần đồng Kim Young-won so tài Daniel Sanchez và Cho Keon-hwi.

Thành tích tốt nhất của Nguyễn Huỳnh Phương Linh tại giải PBA Tour đơn nam là vị trí á quân ẢNH: P.L

Sanchez (Tây Ban Nha) được xem là huyền thoại của làng carom 3 băng thế giới, từng sở hữu nhiều danh hiệu vô địch ở đấu trường UMB lẫn PBA. Trong khi đó, Cho Keon-hwi (Hàn Quốc) đang thi đấu rất "bay" thời gian gần đây. Cơ thủ của xứ sở kim chi đã lên ngôi đến 2 lần, sau 5 chặng PBA Tour của mùa giải 2026-2027.

Phương Linh và Kim Young-won đã có màn phối hợp cực kỳ ăn ý để "ăn trắng" 2 nhà vô địch PBA với điểm số 11/0, sau 4 lượt cơ.

Chiến thắng rực rỡ ở ván đấu ra quân đã tiếp lửa cho các cơ thủ đội Harim. Họ tiếp tục giành chiến thắng ở ván thứ hai, thứ tư và thứ năm. Thất bại duy nhất của tập thể Harim trong trận này là ở ván thứ ba (đấu đơn nam chạm 15 điểm), khi đội trưởng Kim Jun-tae (Hàn Quốc) thua 6/15 trước lão tướng Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ).

Có thể nói, lượt trận thứ năm - chặng 4 PBA Team League 2026-2027 đã chứng kiến nhiều bất ngờ. Các đội được đánh giá cao hơn về mặt phong độ hoặc về nhân sự đều nhận thất bại. Kết quả các cặp đấu còn lại: Hana Card 0-4 NH Pay, High1 Winners 1-4 Breakers, Weebies 2-4 SY Builders, Laon 1-4 Legend.

Đội Laon được đánh giá là tập thể mạnh và đang chơi ổn định cũng bị ngắt mạch chiến thắng và rơi xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của chặng đấu này, với thành tích 4 thắng 1 thua. Đội Legend (có Ngô Đình Nại) cũng có thành tích 4 thắng 1 thua, nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ nên vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu.