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    Billiards: Cơ thủ Việt Nam lại thoát hiểm ngoạn mục, đi tiếp ở World Cup Hàn Quốc

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Bốn cơ thủ Việt Nam đã giành vé góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup billiards Yanggu - Hàn Quốc 2026. Trong đó, Nguyễn Như Lê lại một lần nữa thoát hiểm phút cuối để đi tiếp.

    Vòng loại thứ hai World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra trong hôm nay 3.11, với sự góp mặt của 6 cơ thủ Việt Nam. Trong đó, 4 cái tên gồm Nguyễn Như Lê, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc và Nguyễn Hoàn Tất đã xuất sắc giành vé vào chơi vòng loại thứ ba.

    Nguyễn Như Lê ngược dòng đầy bản lĩnh

    Trước đó ở vòng loại đầu tiên, Nguyễn Như Lê dù chỉ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng dành cho các cơ thủ nhì bảng nhưng vẫn lấy suất đi tiếp đầy may mắn vì có VĐV bỏ cuộc. Đến ngày thi đấu hôm nay 3.11, Như Lê một lần nữa thoát hiểm phút cuối. Điểm khác biệt là cơ thủ Việt Nam đã tự thể hiện bản lĩnh để vượt khó trong quãng cuối trận.

    Billiards: Cơ thủ Việt Nam lại thoát hiểm ngoạn mục, đi tiếp ở World Cup Hàn Quốc - Ảnh 1.

    Nguyễn Như Lê thể hiện bản lĩnh đúng lúc để ngược dòng cuối trận, giành vé vào vòng loại thứ ba

    ẢNH: P.L

    Ở trận ra quân bảng M, Nguyễn Như Lê dễ dàng đánh bại cơ thủ nữ của chủ nhà Hàn Quốc Kim Ha-eun với điểm số 30-15. Đến lượt trận quyết định, đại diện Việt Nam đối mặt với khó khăn lớn hơn nhiều khi gặp thần đồng xứ sở kim chi Kim Hyeon-woo.

    Nguyễn Như Lê bị thất thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Sau 15 lượt cơ, Kim Hyeon-woo đã tạo ra cách biệt 11 điểm (26-15) và tiến rất gần đến chiến thắng. Nếu thua trận đấu này, cơ thủ Việt Nam chắc chắn bị loại.

    Trong tình cảnh không còn gì để mất, Nguyễn Như Lê đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để tạo nên màn ngược dòng kịch tính. Ở điểm 26, thần đồng Hàn Quốc bất ngờ bị chững lại. Tận dụng cơ hội này, Như Lê ghi sê-ri 5 điểm để rút ngắn cách biệt còn 21-26 và khởi đầu cho màn bứt phá.

    Tại lượt cơ 19 và 20, Như Lê liên tiếp ghi 2 sê-ri 4 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 30-26 trước Kim Hyeon-woo. Nhờ trận thắng này, đại diện Việt Nam giành vị trí dẫn đầu bảng M để lấy vé đi tiếp. Trong bảng xếp hạng các cơ thủ nhất bảng tại vòng loại thứ hai, Như Lê đứng thứ hai với hiệu suất ghi điểm trung bình 1,764 (điểm/lượt cơ).

    Billiards: Cơ thủ Việt Nam lại thoát hiểm ngoạn mục, đi tiếp ở World Cup Hàn Quốc - Ảnh 2.

    Lê Thành Tiến thể hiện phong độ cao ở ngày thi đấu ra quân

    ẢNH: P.L

    Lê Thành Tiến xếp ngay phía sau Nguyễn Như Lê trên bảng xếp hạng các cơ thủ vượt qua vòng loại thứ hai. Thành Tiến cũng sở hữu hiệu suất ghi điểm trung bình 1,764 nhưng đứng thứ ba vì chỉ số phụ kém hơn Như Lê. Chỉ số phụ được xét đến là sê-ri xuất sắc nhất: Như Lê có sê-ri 7 điểm, còn Thành Tiến có sê-ri 6 điểm. Thành Tiến lần lượt đánh bại Alessio D'Agata (Ý) 30-23 và tay cơ nữ Heo Chae-won (Hàn Quốc) 30-5.

    Nguyễn Đình Quốc lần lượt thắng Luis Aveiga (Colombia) 30-21 và Bruno Martinez (Tây Ban Nha) 30-25. Nguyễn Hoàn Tất vượt qua Cenk Yildiz (Thổ Nhĩ Kỳ) 30-19 và Kim Dae-hyun (Hàn Quốc) 30-29.

    Vòng loại thứ ba của World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra vào ngày 4.11. Carom 3 băng Việt Nam tiếp tục có 6 tay cơ tranh tài tại vòng này gồm: Nguyễn Như Lê, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc và Nguyễn Hoàn Tất (vượt qua vòng loại thứ hai), Nguyễn Chí Long và Nguyễn Trần Thanh Tự (được ấn định xuất trận từ vòng loại thứ ba).

    Vòng loại thứ ba quy tụ 36 cơ thủ, được chia đều vào 12 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các tay cơ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng loại cuối cùng.

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