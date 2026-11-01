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    Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh tranh tài hấp dẫn tại World Cup billiards Hàn Quốc

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh và các cơ thủ hàng đầu Việt Nam sắp tranh tài tại chặng World Cup billiards Yanggu - Hàn Quốc 2026.

    3 cơ thủ Việt Nam vào thẳng vòng đấu chính

    World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2.11 đến 8.11, tiếp tục là sân khấu lớn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ carom 3 băng thế giới. Tại giải đấu này, billiards Việt Nam mang đến lực lượng hùng hậu với tổng cộng 15 tay cơ tham dự trải dài từ vòng loại đầu tiên cho đến vòng đấu chính. Những tên tuổi nổi bật nhất của carom 3 băng nước nhà hiện tại như Trần Quyết Chiến, nhà cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực… đều góp mặt.

    Nhờ duy trì được vị trí cao trên bảng xếp hạng, billiards Việt Nam có 3 đại diện được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính (32 cơ thủ). Theo đó, nhà cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh (hạng 11) nằm ở bảng G và sẽ có màn chạm trán đáng chú ý với tay cơ người Ai Cập Sameh Sidhom. Tại bảng F, Chiêm Hồng Thái (hạng 12) hứa hẹn gặp nhiều thử thách khi phải đối đầu với huyền thoại người Hà Lan Dick Jaspers. Cái tên còn lại là Trần Thanh Lực (hạng 13) được phân vào bảng E, sẽ tranh tài cùng hạt giống Martin Horn đến từ Đức.

    Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh tranh tài hấp dẫn tại World Cup billiards Hàn Quốc- Ảnh 1.

    Thành tích tốt nhất của Chiêm Hồng Thái tại sân chơi World Cup billiards là vị trí á quân, đạt được hồi tháng 5.2026

    ẢNH: P.L

    Vòng đấu chính có 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 người). Hiện tại, mỗi bảng có từ 2 đến 3 tay cơ hạt giống. Các vị trí còn trống sẽ được lấp đầy bởi những cơ thủ vượt qua vòng loại.

    Trần Quyết Chiến xuất trận ở vòng loại cuối cùng

    Điểm đáng chú ý tại giải đấu lần này là tay cơ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến không còn giữ được suất đặc cách. Căn cứ vào bảng xếp hạng UMB Events, phong độ không tốt tại các chặng World Cup gần đây đã khiến anh bị trừ điểm đáng kể và văng khỏi tốp 14 cơ thủ dẫn đầu. Do đó, Trần Quyết Chiến được ấn định phải thi đấu từ vòng loại cuối cùng và nằm tại bảng A. Dù đây là một thách thức không nhỏ, nhưng với kinh nghiệm thi đấu dày dạn, nhiệm vụ vượt qua vòng loại để ghi tên vào vòng chính hoàn toàn nằm trong tầm tay của Quyết Chiến.

    Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh tranh tài hấp dẫn tại World Cup billiards Hàn Quốc- Ảnh 2.

    Trần Quyết Chiến có thành tích không tốt trong thời gian gần đây

    ẢNH: P.L

    Bên cạnh nhóm hạt giống và Trần Quyết Chiến, 11 cơ thủ Việt Nam còn lại sẽ phải kiên trì thi đấu từ những vòng loại đầu tiên. Cụ thể, vòng loại thứ ba có sự hiện diện của 2 tay cơ: Nguyễn Chí Long và Nguyễn Trần Thanh Tự. Trước đó, 4 đại diện gồm Phạm Quốc Thuận, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc cùng Nguyễn Hoàn Tất sẽ bắt đầu hành trình ở vòng loại thứ hai. Sớm nhất, 5 tay cơ bao gồm Lâm Hán Thành, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Như Lê, Trương Huỳnh Quốc Đạt và Phạm Văn Sơn sẽ xuất trận tại vòng loại đầu tiên.

    Vòng loại đầu tiên của World Cup billiards Yanggu 2026 tranh tài vào ngày 2.11.

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