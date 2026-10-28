Billiards: Nhà vô địch Việt Nam gia nhập 'ông lớn' PBA, đội hình toàn sao

Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA) xác nhận thương vụ này diễn ra trong đợt tuyển chọn bổ sung trước thềm chặng thứ tư - giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027. Trong số 10 đội tham dự giải, Welcome Phoenix là đội duy nhất đề nghị chiêu mộ thêm nhân sự. Đội đã dành lượt chọn ưu tiên thứ nhất cho nhà vô địch PBA Tour Nguyễn Trần Thanh Tạo và lượt chọn thứ hai cho nữ cơ thủ Kang Yu-jin. Hai tân binh sẽ ra mắt khán giả ngay ở chặng thứ tư, khởi tranh từ ngày 31.10.

Nguyễn Trần Thanh Tạo được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất PBA Tour mùa giải năm nay. Anh gia nhập đấu trường billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc theo suất đăng ký ưu tiên và lập tức tạo nên cơn địa chấn. Ngay ở chặng đấu thứ hai mà anh góp mặt kể từ khi sang Hàn Quốc (chặng thứ ba của PBA Tour 2026-2027), tay cơ Việt Nam đã xuất sắc đi đến trận chung kết và đánh bại Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 4-3 để bước lên ngôi vô địch.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Thanh Tạo là một trong những cơ thủ đáng chú ý nhất của PBA mùa này ẢNH: P.L

Với việc gia nhập Welcome Phoenix, Thanh Tạo sẽ sát cánh với chính Semih Sayginer và siêu sao Daniel Sanchez (Tây Ban Nha). Sayginer và Sanchez đều là những cơ thủ kỳ cựu, được xếp vào hàng huyền thoại của làng billiards carom 3 băng thế giới. Ngoài ra, đội này còn có các cơ thủ chất lượng khác như Cho Keon-hwi (giành 2 chức vô địch PBA Tour sau 5 chặng đầu tiên của mùa giải này), Kim Jong-won (nam); Jong Hyun-ji, Choi Bom-e, Choi Hye-mi (nữ).

Thanh Tạo được kỳ vọng mang đến làn gió mới

Sự xuất hiện của Thanh Tạo hứa hẹn mang đến làn gió mới cho Welcome Phoenix. Đây là tập thể rất mạnh khi sở hữu nhiều cái tên sừng sỏ trong đội hình và luôn được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu. Dù vậy, họ lại đang sa sút ở mùa giải này. Khép lại chặng thứ ba của PBA Team League 2026-2027, Welcome Phoenix tạm đứng thứ 8 trong tổng số 10 đội, với thành tích 10 trận thắng và 17 trận thua (36 điểm). Việc chiêu mộ Thanh Tạo và tay cơ nữ Kang Yu-jin được kỳ vọng sẽ giúp Welcome Phoenix củng cố lực lượng và hướng đến mục tiêu lội ngược dòng trong phần còn lại của mùa giải.

Đội Welcome Phoenix sở hữu những cơ thủ nam rất mạnh ẢNH: CMH

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, thương vụ này không chỉ hướng đến thành tích tức thời mà nằm trong chiến lược dài hạn của Welcome Phoenix. Theo quy chế PBA, đội billiards này sẽ giữ chân Thanh Tạo và Kang Yu-jin cho đến hết mùa giải 2027-2028. Quy định bảo lưu lực lượng cho mùa giải tiếp theo cũng tăng từ 3 lên 5 cơ thủ, trong đó 2 tân binh này là những cái tên bắt buộc phải có mặt.

Welcome Phoenix sở hữu 2 cơ thủ huyền thoại UMB Trước khi chuyển sang thi đấu ở PBA (Hàn Quốc), cả Daniel Sanchez và Samih Sayginer đều là những huyền thoại ở các giải thuộc hệ thống Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Daniel Sanchez từng 15 lần đăng quang tại World Cup billiards, chỉ xếp sau các lão làng như Torbjorn Blomahl (46 lần), Dick Jaspers (32 lần), Frederic Caudron (21 lần). Tay cơ sinh năm 1974 hiện cũng nắm giữ 4 chức vô địch thế giới của UMB. Kể từ khi sang PBA vào năm 2023, ông đã giành 3 chức vô địch PBA Tour. Samih Sayginer từng 7 lần bước lên đỉnh cao nhất tại World Cup billiards. Tay cơ sinh năm 1964 cũng sở hữu 1 chức vô địch thế giới ở đấu trường UMB. Sau hơn 3 năm chinh chiến tại PBA (từ năm 2023), Sayginer đã vô địch 2 lần.





