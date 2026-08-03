Billiards: Ngược dòng nghẹt thở, Nguyễn Trần Thanh Tạo vô địch PBA, nhận thưởng tiền tỉ

Nhận thưởng gần 2 tỉ đồng

Tối 3.8, Nguyễn Trần Thanh Tạo chạm trán với Semih Sayginer - cơ thủ được xếp vào hàng huyền thoại của billiards carom 3 băng thế giới đương đại, ở trận chung kết PBA Tour mùa 2026-2027.

Trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm, đại diện Việt Nam đã có màn ngược dòng hết sức ngoạn mục. Ở trận này, Nguyễn Trần Thanh Tạo luôn trong thế bám đuổi, nhưng đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để thắng chung cuộc với tỷ số kịch tính 4-3.

Nguyễn Trần Thanh Tạo mới gia nhập PBA chưa lâu đã để lại dấu ấn đậm nét ẢNH: P.L

Đây mới là chặng đấu thứ hai của Thanh Tạo tại giải billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc. Không cần nhiều thời gian để thích nghi, em trai ruột của cơ thủ tốp đầu Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Với chức vô địch này, Thanh Tạo nhận giải thưởng 100 triệu won (tương đương 1,84 tỉ đồng).

Lội nước ngược kịch tính

Trở lại với trận đấu, Thanh Tạo nhập cuộc không suôn sẻ khi để thua với điểm số 10/15 ở ván đấu ra quân. Ở ván đầu tiên, Sayginer đã ngay lập tức thể hiện đẳng cấp khi tung sê-ri 9 điểm. Phía ngược lại, Thanh Tạo cũng có sê-ri 7 điểm.

Thanh Tạo ngược dòng ngoạn mục trước "vua múa" Sayginer (trái) ẢNH: CMH

Cơ thủ Việt Nam quân bình tỷ số 1-1, khi thắng cách biệt 15/5 ở ván thứ hai. Tuy nhiên, ở ván thứ ba và thứ tư, tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã giành 2 chiến thắng liên tiếp lần lượt với điểm số 15/6 và 15/12.

Dẫn trước 3-1 và chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 ván đấu, Sayginer vẫn phải lỡ hẹn vì màn bùng nổ của Thanh Tạo. Tay cơ sinh năm 1997 đã đánh bại huyền thoại Thổ Nhĩ Kỳ trong 3 ván đấu còn lại: 15/9, 15/10 và 11/9.