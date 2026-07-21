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Thể thao Các môn khác

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến vắng mặt trong tốp 10

Thu Bồn
Thu Bồn
Sau chặng đấu World Cup billiards Porto 2026 diễn ra ở Bồ Đào Nha, Trần Quyết Chiến và các cơ thủ hàng đầu Việt Nam đều vắng mặt trong tốp 10 của bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB).

3 cơ thủ Việt Nam nằm trong nhóm đặc cách

Theo bảng xếp hạng mới nhất của UMB (phiên bản chỉ tính điểm ở các chặng đấu World Cup và World Championship), không có đại diện nào của billiards Việt Nam hiện nằm trong tốp 10 cơ thủ đứng đầu. Trần Thanh Lực, Trần Quyết Chiến và Chiêm Hồng Thái lần lượt đứng ở vị trí thứ 12, 13 và 14 trên bảng xếp hạng UMB.

Trong đó, Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam thi đấu thành công nhất tại World Cup billiards Porto 2026 vừa kết thúc cách đây không lâu. Anh lọt vào đến bán kết và để thua Heo Jung-han (của Hàn Quốc). Thái cũng là cơ thủ Việt Nam duy nhất có sự cải thiện về vị trí trên bảng xếp hạng sau chặng đấu được tổ chức ở Bồ Đào Nha. Cơ thủ sinh năm 1999 tăng 1 bậc, từ hạng 15 (183 điểm) lên hạng 14 (193 điểm).

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến vắng mặt trong tốp 10 - Ảnh 1.

Chiêm Hồng Thái là cơ thủ Việt Nam duy nhất tăng bậc sau World Cup billiards Porto 2026

ẢNH: P.L

Trần Thanh Lực từ hạng 8 (264 điểm) xuống đứng hạng 12 (194 điểm). Trần Quyết Chiến tụt 1 bậc, từ hạng 12 (202 điểm) xuống hạng 13 (194 điểm). Ở World Cup billiards Porto 2026, Quyết Chiến và Thanh Lực cùng dừng chân ở vòng 32 cơ thủ.

Với việc nằm trong tốp 14 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng UMB, Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái vẫn được đặc cách xuất hiện ở vòng đấu chính của một chặng World Cup billiards.

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến vắng mặt trong tốp 10 - Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến vẫn chưa lấy lại phong độ cao trong những giải đấu gần đây

ẢNH: P.L

Bao Phương Vinh cũng bị loại từ vòng 32 cơ thủ. Tay cơ sinh năm 1995 giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng UMB.

Cho Myung-woo dù không thể góp mặt trong những trận đấu cuối cùng của World Cup billiards Porto 2026, nhưng anh vẫn là đương kim số 1 thế giới khi sở hữu 472 điểm. Những vị trí còn lại trong tốp 10 lần lượt là: Eddy Merckx (Bỉ, 378 điểm), Frederic Caudron (Bỉ, 309 điểm), Dick Jaspers (Hà Lan, 306 điểm), Marco Zanetti (Ý, 304 điểm), Martin Horn (Đức, 284 điểm), Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ, 262 điểm), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ, 248 điểm), Sameh Sidhom (Ai Cập, 248 điểm), Heo Jung-han (Hàn Quốc, 239 điểm).

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Trần Quyết Chiến vắng mặt trong tốp 10 - Ảnh 3.

Tốp 16 cơ thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng UMB

ẢNH: CMH

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