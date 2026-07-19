Billiards: Huyền thoại Bỉ Eddy Merckx vô địch, Chiêm Hồng Thái hạng ba World Cup Porto

Chiêm Hồng Thái tung sê-ri nhưng không thể ngược dòng

Ở trận bán kết World Cup billiards Porto 2026 diễn ra tối 19.7, Chiêm Hồng Thái chạm trán Heo Jung-han (Hàn Quốc). Trước cơ thủ giàu kinh nghiệm từ xứ sở kim chi, đại diện Việt Nam đã lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết của giải đấu.

Trong trận này, Heo Jung-han chơi ổn định hơn và sớm tạo ra cách biệt. Chiêm Hồng Thái dù nỗ lực bám đuổi ở quãng sau và tung sê-ri 11 để rút ngắn điểm số, nhưng chừng đó là không đủ để cơ thủ Việt Nam tạo ra màn ngược dòng. Chung cuộc, Hồng Thái nhận thất bại 41-50 trước Heo Jung-han và đoạt hạng ba tại World Cup billiards Porto 2026.

Chiêm Hồng Thái 1 lần vào chung kết và 1 lần vào bán kết trong 3 chặng đấu World Cup billiards gần nhất ẢNH: P.L

Các mốc 15 chức vô địch World Cup billiards

Heo Jung-han giành vé đi tiếp và đụng độ huyền thoại billiards người Bỉ Eddy Merckx tại chung kết vừa khép lại vào rạng sáng 19.7 (theo giờ Việt Nam). Cơ thủ kỳ cựu Eddy Merckx đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng dễ với điểm số 50-23, qua đó bước lên đỉnh cao nhất tại chặng World Cup billiards Porto 2026.

Eddy Merckx có lần thứ 15 đăng quang tại đấu trường World Cup billiards. Cơ thủ người Bỉ đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các cơ thủ sở hữu nhiều chức vô địch World Cup billiards nhất, lần lượt xếp sau: Torbjorn Blomdahl (46 lần), Dick Jaspers (32 lần), Frederic Caudron (22 lần).

Eddy Merckx thắng dễ ở trận chung kết World Cup billiards Porto 2026 ẢNH: P.L

Á quân giải đấu là Heo Jung-han. Trong khi đó, cơ thủ đồng hạng ba còn lại là Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) - người đã để thua Eddy Merckx với điểm số 41-50 ở trận bán kết diễn ra chiều 18.7.

Chặng World Cup billiards tiếp theo được tổ chức tại Bỉ, dự kiến diễn ra từ ngày 31.8 đến 6.9.



