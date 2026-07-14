Billiards: Trần Quyết Chiến gặp đối thủ đầy duyên nợ tại World Cup ở trời Âu

Trần Quyết Chiến thuộc nhóm hạt giống số 2

World Cup billiards Porto 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 18.7. Theo đó, ban tổ chức sử dụng bảng xếp hạng UMB (phiên bản chỉ tính thành tích tại World Cup và World Championship) được cập nhật vào ngày 12.4 để sắp xếp các nhóm hạt giống của chặng đấu này. Trong bảng xếp hạng nói trên, Trần Quyết Chiến đứng ở vị trí thứ 11 và nằm ở nhóm hạt giống số 2. Một cơ thủ Việt Nam khác là Trần Thanh Lực đứng hạng 9, cùng nhóm với người đàn anh.

Các cơ thủ đứng ở vị trí đầu tiên đến thứ 8 thuộc nhóm hạt giống số 1, lần lượt là: Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Eddy Merckx (Bỉ), Dick Jasper (Hà Lan), Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ), Marco Zanetti (Ý), Sameh Sidhom (Ai Cập), Martin Horn (Đức) và Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trần Quyết Chiến từng giành chức vô địch World Cup tại Porto vào năm 2023 ẢNH: P.L

Trần Quyết Chiến nằm ở bảng F với Sameh Sidhom. Đây là hai cơ thủ có nhiều duyên nợ tại đấu trường World Cup billiards. Cơ thủ số 1 Việt Nam đã 2 lần đánh bại VĐV người Ai Cập trong trận chung kết, tại Porto năm 2023 và Bogota (Colombia) năm 2024.

Ở chặng World Cup billiards gần nhất tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Trần Quyết Chiến cũng nằm chung bảng với Sidhom. Khi đó, cơ thủ người Ai Cập đã có màn ngược dòng ngoạn mục trong hiệp 2 để đánh bại ngôi sao billiards Việt Nam. Dự kiến, hai cơ thủ này sẽ chạm trán nhau ở trận đấu mở màn bảng F vào chiều 16.7.

Trần Thanh Lực cũng xuất phát từ vòng đấu chính (32 cơ thủ) ẢNH: P.L

Trần Thanh Lực ở bảng H với Berkay Karakurt. Những đối thủ còn lại ở bảng đấu thuộc vòng 32 đội sẽ được xác định sau khi các vòng loại kết thúc.

Hai cơ thủ Việt Nam là Bao Phương Vinh và Chiêm Hồng Thái ra sân ở vòng loại thứ tư, diễn ra vào ngày 15.7.