Billiards: Bao Phương Vinh liên tiếp tung sê-ri lớn giành chiến thắng, Cho Myung-woo ngược dòng không tưởng

Bao Phương Vinh ra quân thuận lợi tại World Cup billiards Porto 2026

Chiều 16.7, Bao Phương Vinh chạm trán với Naser Awwad (Jordan) ở trận ra quân vòng 32 cơ thủ - giải World Cup billiards Porto 2026. Cơ thủ Việt Nam dù khởi đầu khá chậm, nhưng sau đó đã bùng nổ với sê-ri 9 và 11 điểm để giành chiến thắng cách biệt trước đối thủ người Jordan.

Trước đó, cơ thủ gốc Bình Dương (cũ) chỉ có thể ghi được vỏn vẹn 10 qua 15 lượt cơ. Phía bên kia, Naser Awwad đã không thể tận dụng được sự bế tắc của Phương Vinh ở đầu trận, và chỉ ghi được 11 điểm sau 15 lượt cơ.

Bao Phương Vinh có chiến thắng thuyết phục ở trận ra quân vòng đấu chính World Cup billiards Porto 2026 ẢNH: P.L

Đến lượt cơ thứ 16, đại diện Việt Nam mới bắt đầu bứt tốc bằng sê-ri 9 điểm để vươn lên dẫn 19-11. Kể từ đó, Bao Phương Vinh dễ dàng kiểm soát thế trận. Ở lượt cơ thứ 19, VĐV sinh năm 1995 ghi thêm 5 điểm để gia tăng cách biệt thành 25-14.

Sê-ri lớn nhất của Bao Phương Vinh ở trận đấu này là 11 điểm, được thực hiện ở lượt cơ 21 để nâng khoảng cách lên 36-16 trước Naser Awwad. Chung cuộc, nhà vô địch thế giới năm 2023 giành chiến thắng 40-20, sau 27 lượt cơ.

Tại vòng 32 cơ thủ, Bao Phương Vinh vẫn còn các trận đấu quan trọng với Birol Uymaz (Thổ Nhĩ Kỳ) và đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo (Hàn Quốc) tại bảng A vào tối 16.7.

Cho Muyng-woo tung 2 sê-ri lớn để ngược dòng

Cho Myung-woo có màn ngược dòng khó tin ẢNH: P.L

Cuộc so tài cùng giờ tại bảng A chứng kiến màn ngược dòng khó tin của tay cơ được mệnh danh thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo. Trước đó, Birol Uymaz đã tạo ra khoảng cách rất khá lớn, khi dẫn 27-3 sau 12 lượt cơ.

Tuy nhiên, Cho Myung-woo đã tạo ra màn lật đổ ngoạn mục khi tung sê-ri 11 và 14 điểm để xoay chuyển cục diện trận đấu. Cơ thủ Hàn Quốc thắng Uymaz với điểm số nghẹt thở 40-39, sau 24 lượt cơ.

Ở vòng đấu chính của World Cup billiards Porto 2026, các cơ thủ sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng với thể thức đồng lượt cơ. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out.