Lịch thi đấu billiards hôm nay: Chiêm Hồng Thái tranh vé chung kết World Cup, đối thủ Hàn Quốc

Chạm trán cao thủ billiards Hàn Quốc

Chiêm Hồng Thái là đại diện duy nhất của Việt Nam vượt qua vòng 32 cơ thủ tại World Cup billiards Porto 2026 được tổ chức tại Bồ Đào Nha. Tính đến lúc này, tay cơ sinh năm 1999 đang tiếp tục gây ấn tượng khi tiến sâu đến vòng bán kết.

Theo đó, Chiêm Hồng Thái sẽ chạm trán với Heo Jung-han (Hàn Quốc) ở vòng đấu dành cho 4 cơ thủ mạnh nhất. Trận đấu này diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (18.7).

Trận bán kết còn lại diễn ra chiều cùng ngày là cuộc so tài giữa Berkay Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) và Eddy Merckx (Bỉ), diễn ra lúc 17 giờ 30. Hai cơ thủ thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch vào lúc 23 giờ 30 (18.7, theo giờ Việt Nam).

Chiêm Hồng Thái đang có phong độ cao trong thời gian gần đây ẢNH: P.L

Trong hành trình tiến đến bán kết World Cup billiards Porto 2026, Chiêm Hồng Thái đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh. Tại vòng 32 cơ thủ, Hồng Thái đã giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai trong bảng đấu có sự xuất hiện của Trần Quyết Chiến, Sameh Sidhom (Ai Cập) và Orak Turgay (Thổ Nhĩ Kỳ). Hồng Thái đã thắng cả Quyết Chiến và Sidhom, chỉ để thua Orak Turgay.

Đến vòng knock-out đầu tiên, Chiêm Hồng Thái tái đấu Orak Turgay. Lần này, cơ thủ Việt Nam đã "phục thù" thành công cho thất bại ở vòng bảng khi thắng đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ với điểm số 50-40.

Vòng tứ kết tiếp tục chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Chiêm Hồng Thái. Anh vượt qua cơ thủ kỳ cựu người Đức Martin Horn với điểm số cách biệt 50-33. Ở trận đấu này, cơ thủ Việt Nam có sê-ri 10 điểm để tạo bước ngoặt và thuận lợi về đích.

Heo Jung-han đánh bại đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo ở vòng tứ kết ẢNH: P.L

Phía bên kia, Heo Jung-han vượt qua bảng G có Martin Horn, Frederic Caudron (Bỉ) và Sergio Jimenez (Tây Ban Nha). Tay cơ Hàn Quốc chỉ để thua mỗi Horn ở bảng đấu này và giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai.

Heo Jung-han thắng Tasdemir Tayfun 50-30 ở vòng 16 cơ thủ. Đến tứ kết, anh đánh bại đương kim số 1 thế giới Cho Myung-woo cũng với điểm số 50-30.



