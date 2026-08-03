Billiards: Cơ thủ Việt Nam thắng sốc cựu vô địch thế giới, vào chung kết PBA

Ngay trong chặng đấu thứ hai tranh tài ở sân chơi billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA), Nguyễn Trần Thanh Tạo đã tiến đến trận chung kết của một chặng đấu. Tại trận bán kết diễn ra vào chiều 3.8, đại diện Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 4-1 trước cao thủ của chủ nhà Hàn Quốc Choi Sung-won.

Thanh Tạo nhập cuộc thuận lợi khi giành chiến thắng cách biệt 15/3 ở ván đấu đầu tiên. Trong ván này, cơ thủ sinh năm 1997 của Việt Nam có sê-ri 8 điểm.

Nguyễn Trần Thanh Tạo là em trai ruột của cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự. Anh không mất nhiều thời gian để gây ấn tượng tại PBA Tour ẢNH: P.L

Đến ván hai, tỷ số của trận đấu được cân bằng. Choi Sung-won đã chứng minh được đẳng cấp của một cơ thủ lớn khi thắng kịch tính 15/13 để quân bình tỷ số thành 1-1. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Choi có thể làm được trước tay cơ Việt Nam đang thi đấu quá thăng hoa.

Nguyễn Trần Thanh Tạo sau đó đã giành 3 chiến thắng liên tiếp, lần lượt với điểm số 15/6, 15/5, 15/13. Ở ván ba và tư, tay cơ Việt Nam đều có sê-ri 6 điểm. Còn ở ván thứ năm quyết định, Thanh Tạo đã có màn ngược dòng ngoạn mục.

Choi Sung-won là nhà vô địch thế giới billiards năm 2014 Đối thủ của Nguyễn Trần Thanh Tạo ở bán kết, Choi Sung-won từng đăng quang giải World Championship (UMB) vào năm 2014. Anh cũng từng 1 lần vô địch World Cup billiards carom 3 băng (UMB). Choi Sung-won rời UMB để đầu quân sang PBA vào năm 2023. Tại đây, cơ thủ sinh năm 1977 đã có 1 chức vô địch ở mùa giải 2023-2024.

Tại trận chung kết PBA Tour mùa giải 2026-2027, Nguyễn Trần Thanh Tạo chạm trán với Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ). Màn so tài này diễn ra vào tối 3.8.

Trước đó, trong hành trình vào đến trận chung kết, Nguyễn Trần Thanh Tạo đã vượt qua nhiều cơ thủ sừng sỏ, lần lượt: thắng 3-2 trước Burak Hashas (Thổ Nhĩ Kỳ) ở tứ kết, thắng Shin Jung-ju (Hàn Quốc) 3-2 ở vòng 16, thắng Lutfi Cenet (Thổ Nhĩ Kỳ) 3-1 ở vòng 32.



