Billiards: Nguyễn Quốc Nguyện tung sê-ri bất ngờ, thắng thuyết phục nhà vô địch PBA

Chặng thứ tư của giải billiards đồng đội PBA Team League khởi tranh vào ngày 31.10. Ở vòng đấu mở màn, trận đấu tâm điểm là màn so tài giữa đội Hana Card (có Nguyễn Quốc Nguyện) và tập thể Welcome Phoenix (Nguyễn Trần Thanh Tạo vừa đầu quân).

Nguyễn Quốc Nguyện giúp Hana Card ngược dòng ấn tượng

Hana Card khởi đầu không thuận lợi, khi để thua ở ván thứ nhất. Đôi nam Murat-naci Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Kim Byeong-ho (Hàn Quốc) nhận thất bại với điểm số cách biệt 2/11 trước đối thủ rất mạnh là Semih Sayginer (Thổ Nhĩ Kỳ) và đương kim vô địch PBA Tour Cho Keon-hwi (Hàn Quốc).

Ván đấu thứ hai là màn đọ sức nội bộ giữa các cơ thủ nữ Hàn Quốc, khi Kim Ga-young cùng Kim Jin-ah (đội Hana Card) chạm trán Choi Hye-mi và Kang You-jin. Hai nữ cơ thủ của Hana Card đã thi đấu cực kỳ ăn ý để quân bình tỷ số thành 1-1, khi thắng đối phương với điểm số 9/2.

Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ Việt Nam thành công nhất tại PBA lúc này, khi đang sở hữu 2 chức vô địch ẢNH: P.L

Ở ván thứ ba mang tính bản lề, Nguyễn Quốc Nguyện đấu đơn nam với cơ thủ đang có phong độ rất cao Cho Keon-hwi. Sau 5 chặng đấu đơn của PBA Tour mùa giải 2026-2027, Cho Keon-hwi đã giành đến 2 chức vô địch (chặng đầu tiên và chặng thứ năm gần nhất). Trong khi đó, đại diện Việt Nam cũng đã đăng quang ở chặng thứ tư hồi đầu tháng 10.

Chủ công của 2 đội đã chơi so kè quyết liệt trong giai đoạn đầu ván thứ ba. Đến lượt cơ thứ 8, Nguyễn Quốc Nguyện bất ngờ bứt phá bằng ghi sê-ri 8 điểm để giành chiến thắng mãn nhãn 15/5. Cơ thủ Việt Nam đưa Hana Card vươn lên dẫn trước 2-1. Đây cũng là bước ngoặt lớn của trận đấu này.

Đội Hana Card tiếp tục giành chiến thắng trong 2 ván đấu tiếp theo. Ở ván thứ tư (đấu đôi nam nữ) Coklu và Han Seul-gi thắng 9/6 trước đôi Daniel Sanchez và Yong Hyun-ji. Trong khi đó, Shin Jung-ju cũng thể hiện xuất sắc ở ván thứ năm (đấu đơn nam) để đánh bại lão tướng Daniel Sanchez với điểm số 11/7, qua đó giúp đội Hana Card giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trước đội Welcome Phoenix.

Mỗi trận đấu tại PBA Team League diễn ra trong tối đa 7 ván đấu. Đội nào chạm 4 ván thắng trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Trong màn so tài kể trên, tân binh Nguyễn Trần Thanh Tạo (đội Welcome Phoenix) được bố trí đấu đơn nam ở ván cuối cùng. Tuy nhiên, đội Welcome Phoenix đã nhận thất bại chóng vánh, nên Thanh Tạo vẫn chưa có cơ hội ra mắt tại PBA Team League mùa này.

Kết quả những cặp đấu còn lại: Laon thắng High1 Winners 4-2, Weebies đánh bại NH Pay 4-3, Harim Dragons thất thủ 0-4 trước SY Builders, Legend vượt qua Breakers với tỷ số 4-1.