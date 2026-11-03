Billiards: Cơ thủ Việt Nam 'lách cửa hẹp' hy hữu, đi tiếp tại World Cup Hàn Quốc

World Cup billiards Yanggu 2026 khởi tranh vào ngày 2.11 tại Hàn Quốc, bắt đầu bằng vòng loại đầu tiên. Ở vòng đấu này, carom 3 băng Việt Nam có 6 đại diện góp mặt tranh tài. Trong đó, chỉ có 2 cơ thủ là Nguyễn Như Lê và Đỗ Nguyễn Trung Hậu giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai.



Tấm vé vớt đầy may mắn

Đáng chú ý, Nguyễn Như Lê đã "lách qua khe cửa rất hẹp" để vào vòng trong. Theo điều lệ, chỉ 16 cơ thủ đứng đầu bảng ở vòng loại đầu tiên mới có vé đi tiếp. Trong trường hợp xuất hiện sự cố (có VĐV bỏ cuộc), cơ thủ xếp nhì bảng sở hữu thành tích tốt nhất mới được đôn lên trám chỗ.

Nguyễn Như Lê là cơ thủ có thực lực. Anh vẫn còn cơ hội chứng tỏ bản thân tại World Cup billiards Yanggu 2026 ẢNH: P.L

Như Lê ra quân thuận lợi khi giành chiến thắng cách biệt 30-7 trước Angel Ruiz Miguel (Colombia). Nhưng ở trận đấu quyết định, anh lại để thua đáng tiếc với điểm số sít sao 28-30 trước Kim Dae-hyun (Hàn Quốc). Với 1 trận thắng và 1 trận thua, Như Lê chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng J. Thậm chí, trong bảng xếp hạng các cơ thủ nhì bảng, VĐV Việt Nam cũng chỉ đứng ở vị trí thứ ba. Dù vậy, anh vẫn may mắn nhận tấm vé vào vòng loại thứ hai vì có ít nhất 3 cơ thủ bỏ cuộc. Đây là trường hợp rất hy hữu, hiếm khi xuất hiện ở các giải đấu trước đây.

Trong khi đó, Đỗ Nguyễn Trung Hậu khởi đầu bằng thất bại 23-30 trước Kim Dong-ryong. Đến lượt trận quyết định, Trung Hậu đã thắng Heo Jin-woo 30-18. Sau cùng, cả ba VĐV ở bảng F đều bằng điểm. Nhờ có hiệu suất ghi điểm trung bình tốt hơn, cơ thủ Việt Nam đứng nhất F và đi tiếp vào vòng loại thứ hai.

Tay cơ kỳ cựu Đỗ Nguyễn Trung Hậu thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi giành chiến thắng ở trận đấu quyết định ẢNH: P.L

6 cơ thủ tranh tài ở vòng loại thứ hai

Vòng loại thứ hai của chặng World Cup billiards Yanggu 2026 sẽ tranh tài trong ngày 3.11. Vòng đấu này có tổng cộng 6 cơ thủ Việt Nam tranh tài gồm: Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Như Lê (vượt qua vòng loại đầu tiên), Phạm Quốc Thuận, Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc và Nguyễn Hoàn Tất (được ấn định ra quân từ vòng loại thứ hai).

Đỗ Nguyễn Trung Hậu lần lượt gặp Phạm Quốc Thuận và Kim Geon-yun (Hàn Quốc) tại bảng B. Lê Thành Tiến chạm trán Alessio D'Agata (Ý) và Heo Chae-won (Hàn Quốc) tại bảng I. Tại bảng M, Nguyễn Như Lê so tài với 2 cơ thủ Hàn Quốc là Kim Ha-eun và Kim Hyeon-woo. Nguyễn Đình Quốc đụng độ Luis Aveiga (Ecuador) và Bruno Martinez (Tây Ban Nha) tại bảng N. Nguyễn Hoàn Tất đọ sức Cenk Yildiz (Thổ Nhĩ Kỳ) và Kim Dae-hyun (Hàn Quốc) ở bảng P.

Vòng loại thứ hai có 48 cơ thủ, được chia đều vào 16 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các tay cơ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng, có kết quả hòa. Cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba.