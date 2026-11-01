Billiards: 'Song tấu' Việt Nam đánh bại cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ tại PBA

Ngày 1.11 diễn ra vòng 2 - chặng thứ tư giải billiards đồng đội PBA Team League 2026-2027. Ở vòng đấu này, đội Harim (có Trần Đức Minh và Nguyễn Huỳnh Phương Linh) chạm trán với đối thủ đáng gờm Hana Card. Trước đó ở vòng 1, Harim để thua trắng SY Builders 0-4, trong khi Hana Card thắng thuyết phục 4-1 trước Welcome Phoenix.

Đức Minh và Phương Linh thắng áp đảo

Tập thể Harim đang bị hoài nghi về mặt phong độ, khi nhận thất bại bạc nhược ngày ra quân. Nhưng khi đụng độ với đối thủ đang sở hữu phong độ cao như Hana Card, Trần Đức Minh và các đồng đội đã có màn trình diễn thăng hoa. Trước trận đấu, ít ai nghĩ Harim sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đội của Nguyễn Quốc Nguyện.

Trần Đức Minh từng vô địch World Cup billiards ở UMB, nhưng chưa thành công tại PBA ẢNH: P.L

Trần Đức Minh và Nguyễn Huỳnh Phương Linh sát cánh trong ván ra quân, thi đấu theo thể thức song tô nam. Hai tay cơ Việt Nam đã phối hợp ăn ý để thắng áp đảo 11/2 trước đôi Murat-Naci Coklu (Thổ Nhĩ Kỳ) và Kim Byeong-ho (Hàn Quốc). Trong đó, Coklu khi còn thi đấu trong hệ thống giải của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) đã từng vô địch World Cup. Sau khi chuyển sang Hàn Quốc, cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã 2 lần đăng quang PBA Tour.

Khởi đầu thuận lợi của bộ đôi Trần Đức Minh cùng Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã tiếp thêm sự hưng phấn cho các đồng đội. Chung cuộc, Harim giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 4-1 trước Hana Card.

Thành tích tốt nhất của Phương Linh ở Hàn Quốc là vị trí á quân PBA Tour ẢNH: P.L

Một cơ thủ Việt Nam khác góp mặt trong trận đấu này là Nguyễn Quốc Nguyện (Hana Card). Anh ra sân ở ván thứ ba, thi đấu theo thể thức đơn nam, gặp cao thủ Hàn Quốc Kim Jun-tae. Quốc Nguyện đã để thua với điểm số 5/15.

Ở màn đọ sức giữa Welcome Phoenix và Legend vào chiều cùng ngày, Nguyễn Trần Thanh Tạo đã có màn ra mắt tại giải đồng đội PBA Team League. Thanh Tạo xuất trận ở ván thứ năm đấu đơn nam, gặp Choi Sung-won (Hàn Quốc). Trước cựu vô địch thế giới UMB người Hàn Quốc, Thanh Tạo đã có lúc nắm lợi thế nhưng vẫn để thua ngược đáng tiếc với điểm số 9/11. Trận này khép lại với kết quả thắng chung cuộc 4-3 cho Welcome Phoenix.

Kết quả các trận đấu còn lại: High1 Winners đánh bại SY Builders với tỷ số kịch tính 4-3, Weebies thắng Breakers 4-2, Laon thắng NH Pay 4-3.