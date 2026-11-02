Billiards: Nguyễn Quốc Nguyện đề-pa xuất thần, thắng đẹp cao thủ Tây Ban Nha

Ngày 2.11 diễn ra lượt trận thứ ba - chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League mùa giải 2026-2027. Trận đấu diễn ra sớm nhất là màn so tài giữa đội Hana Card (có Nguyễn Quốc Nguyện) và đội Breakers.



Nguyễn Quốc Nguyện tung sê-ri ngay trong lượt cơ đầu tiên

Ở lượt trận trước đó, Hana Card bất ngờ để thua cách biệt đội Harim với tỷ số 1-4. Đến hôm nay, Nguyễn Quốc Nguyện và các đồng đội đã ngay lập tức lấy lại phong độ, khi giành chiến thắng chóng vánh 4-0 trước tập thể Breakers. Trong trận này, cơ thủ Việt Nam xuất trận ở ván thứ ba đấu đơn nam. VĐV sinh năm 1982 chạm trán đối thủ mạnh đến từ Tây Ban Nha - Antonio Montes.

Nguyễn Quốc Nguyện đã chơi tấn công phủ đầu đối phương. Anh có lượt cơ đề-pa xuất thần với những pha chạm bi chuẩn xác và ghi 9 điểm. Sê-ri lớn trong đường cơ đầu tiên đã tạo ra sức ép tâm lý không nhỏ cho Montes.

Nguyễn Quốc Nguyện hiện là chủ công của đội Hana Card tại PBA Team League ẢNH: P.L

Khi VĐV người Tây Ban Nha còn chưa tìm được sự cân bằng tâm lý, Nguyễn Quốc Nguyện đã dứt điểm trận đấu. Đại diện Việt Nam ghi thêm 4 điểm chốt hạ ở lượt cơ thứ năm để giành chiến thắng cách biệt 15/4.

Sự thăng hoa của Quốc Nguyện cũng là hình ảnh chung của các cơ thủ Hana Card ở trận này. Trước đó ở ván đầu tiên (đấu đôi nam), Murat-Naci Coklu cùng Kim Byeong-ho thắng cặp Antonio Montes và Oh Seong-uk với điểm số 11/6. Đến ván thứ hai (đấu đôi nữ), Kim Ga-young cùng Kim Jin-ah đánh bại cặp Orie Hida và Lim Kyoung-jin với điểm số 9/5. Tại ván đấu cuối cùng (đấu đôi nam nữ, Coklu sát cánh với Han Seul-gi đã vượt qua cặp Lee Seung-jin và Orie Hida với điểm số 9/8.

Nguyễn Trần Thanh Tạo đã có ván thắng đầu tiên tại giải billiards đồng đội PBA Team League ẢNH: P.L

Cùng ngày, đội Welcome Phoenix thắng SY Builders với tỷ số 4-1. Đáng chú ý, Nguyễn Trần Thanh Tạo đã có chiến thắng đầu tiên tại giải billiards đồng đội PBA Team League. Cơ thủ Việt Nam xuất trận ở ván đấu thứ năm (đấu đơn nam), đụng độ thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ Burak Hashas.

Thanh Tạo đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để lội ngược dòng và thắng nghẹt thở Hashas với điểm số 11/10.