Trần Quyết Chiến bắt đầu ở 'vị trí mới': Khi nào ra quân World Cup Hàn Quốc?

Trần Quyết Chiến ra quân ngày 5.11

Tại chặng World Cup billiards Yanggu 2026 diễn ra ở Hàn Quốc từ ngày 2.11 đến 8.11, Trần Quyết Chiến không còn giữ được suất đặc cách vào thẳng vòng đấu chính. Anh phải xuất phát từ vòng loại cuối cùng. Phong độ chưa thực sự tốt tại các chặng World Cup gần đây đã khiến tay cơ số một Việt Nam bị trừ điểm đáng kể và văng khỏi tốp 14 cơ thủ dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Đây là hình ảnh xa lạ với người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam, khi nhiều năm qua anh đều ra quân tại vòng 32 cơ thủ.

Tại vòng loại cuối, Trần Quyết Chiến nằm ở bảng A. Theo lịch thi đấu, cơ thủ sinh năm 1984 sẽ chính thức ra quân tranh tài vào ngày 5.11, dự kiến đánh trận đầu tiên lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam). Đối thủ của Quyết Chiến sẽ lộ diện khi vòng loại thứ ba kết thúc sau hôm nay 4.11.

Trần Quyết Chiến sẽ chinh phục World Cup billiards Yanggu 2026 từ vòng loại cuối cùng ẢNH: P.L

Việc phải thi đấu từ vòng loại đồng nghĩa Trần Quyết Chiến sẽ sớm trải qua các trận đấu căng thẳng để cạnh tranh tấm vé vào vòng 32. Đây được đánh giá là thử thách không nhỏ về thể lực và mật độ thi đấu. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của Trần Quyết Chiến vẫn rất sáng. Với đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều chức vô địch World Cup cùng bản lĩnh trận mạc dày dạn, việc vượt qua vòng loại cuối cùng để ghi tên mình vào vòng đấu chính hoàn toàn nằm trong tầm tay của anh.

Vòng loại cuối cùng có 36 cơ thủ, chia đều vào 12 bảng (mỗi bảng 3 người). Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 12 cơ thủ đứng nhất bảng cùng 3 VĐV nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu chính.

3 cơ thủ Việt Nam được đặc cách vào vòng đấu chính

Bao Phương Vinh vẫn đang miệt mài đi tìm chức vô địch World Cup billiards đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: P.L

Trong khi Trần Quyết Chiến phải chinh phục vòng loại, billiards Việt Nam vẫn có 3 đại diện được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính (32 cơ thủ) nhờ giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới gồm: Bao Phương Vinh (hạng 11), Chiêm Hồng Thái (hạng 12) và Trần Thanh Lực (hạng 13). Cả ba tay cơ này sẽ chính thức ra quân thi đấu vào ngày 6.11.

Bao Phương Vinh nằm ở bảng G, chạm trán đối thủ Sameh Sidhom (Ai Cập). Chiêm Hồng Thái nằm ở bảng F, đối đầu huyền thoại Dick Jaspers (Hà Lan). Trần Thanh Lực nằm ở bảng E, tranh tài cùng hạt giống Martin Horn (Đức).

Vòng đấu chính có 32 cơ thủ, được chia đều vào 8 bảng (mỗi bảng 4 người). Hiện tại, mỗi bảng có từ 2 đến 3 tay cơ hạt giống. Các vị trí còn trống sẽ được lấp đầy bởi những cơ thủ vượt qua vòng loại cuối cùng.