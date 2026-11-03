Billiards: Đào Văn Ly tung 'đường cơ hoàn hảo' hiếm thấy, đánh bại nhà vô địch PBA

Ngày 3.11, đội NH Pay chạm trán tập thể SY Builders, ở màn so tài thuộc lượt trận thứ tư - chặng 4 giải billiards đồng đội PBA Team League. Trong trận đấu này, hai cơ thủ Việt Nam là Mã Minh Cẩm và Đào Văn Ly đã rực sáng.



Mã Minh Cẩm ngược dòng ngoạn mục

NH Pay khởi đầu trận đấu bằng 2 ván thua liên tiếp. Mã Minh Cẩm cùng thủ quân Cho Jae-ho thất bại 6/11 trước Burak Hashas và Yusuke Mori ở ván ra quân (đấu đôi nam). Đến ván thứ hai (đấu đôi nữ), hai cơ thủ được đánh giá cao là Chung Su-bin và Kim Bo-mi bất ngờ để thua 7/9 trước Han Ji-eun và Lee Woo-kyung.

Mã Minh Cẩm không nao núng dù đối thủ vừa hay lại vừa may ẢNH: P.L

Mã Minh Cẩm được bố trí ra sân ở ván thứ ba (đấu đơn nam chạm 15 điểm), gặp thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ Burak Hashas. Cơ thủ Việt Nam có nhiệm vụ phải giành chiến thắng để thế trận không vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi bị đặt vào tình cảnh khó khăn cả về chủ quan lẫn khách quan, Mã Minh Cẩm vẫn ngược dòng thành công.

Trong ván thứ ba, may mắn đã đứng về phía Burak Hashas. Khi đang bị dẫn trước, tay cơ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ có 3 cú đánh a-băng (bi chủ chạm thành băng trước) may mắn liên tiếp để mang về đến 6 điểm và vươn lên dẫn ngược 12/10. Tại đấu trường chuyên nghiệp Hàn Quốc, mỗi cú đánh a-băng thành công được cộng 2 điểm. Dù vậy, Mã Minh Cẩm vẫn bình tĩnh đáp trả và thắng kịch tính 15/13 trước Burak Hashas. Tuy nhiên, nỗ lực của Mã Minh Cẩm không được đồng đội tiếp bước, khi cơ thủ NH Pay tiếp tục gục ngã ở ván thứ tư.

Sê-ri 11 điểm ngay trong lượt cơ đề-pa

Nếu Mã Minh Cẩm để lại dấu ấn với màn ngược dòng ngoạn mục ở ván thứ ba, thì điểm sáng lớn nhất trong trận đấu này thuộc về Đào Văn Ly. Ở ván thứ năm (đấu đơn nam chạm 11 điểm), Văn Ly đụng độ nhà vô địch PBA Tour Yusuke Mori (người Nhật Bản). Trước áp lực buộc phải thắng đối thủ mạnh để nuôi hy vọng cho đội nhà, đại diện Việt Nam đã có màn trình diễn thăng hoa khiến người hâm mộ trầm trồ.

Ngay trong lượt cơ đề-pa, Đào Văn Ly xuất sắc tung sê-ri 11 điểm để giành chiến thắng 11/0 trước Mori. Việc cơ thủ dứt điểm ván đấu chỉ trong 1 lượt cơ duy nhất đã xảy ra nhiều lần tại đấu trường carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, kịch bản giành chiến thắng ngay ở lượt cơ đầu tiên và khiến đối thủ không có cơ hội vào bàn đấu là điều rất hiếm thấy.

Đào Văn Ly khiến giới mộ điệu trầm trồ với lượt cơ đề-pa dứt điểm ván đấu, không cho đối thủ cơ hội vào bàn ẢNH: P.L

Trong ngày Minh Cẩm và Văn Ly rực sáng, các cơ thủ của NH Pay lại chơi dưới phong độ. Cơ thủ của NH Pay tiếp tục để thua ở ván đấu thứ sáu. Chung cuộc, NH Pay nhận thất bại 2-4 trước SY Builders.

Kết quả các cặp đấu còn lại của lượt trận thứ tư diễn ra ngày 3.11: Laon 4-2 Hana Card, Welcome Phoenix 4-2 Breakers, Legend 4-0 Weebies, Harim 4-2 High1 Winners.

Đáng chú ý, tân binh Nguyễn Trần Thanh Tạo có chiến thắng đơn nam thứ hai liên tiếp trong màu áo đội Welcome Phoenix. Ở ván thứ năm (đấu đơn nam chạm 11 điểm), anh thắng cách biệt 11/1 trước cơ thủ người Tây Ban Nha Antonio Montes.