Billiards: Trần Quyết Chiến bất ngờ thất thủ ở trận ra quân World Cup Hàn Quốc

Trần Quyết Chiến dẫn trước trong hiệp 1

Cơ thủ số một Việt Nam ra quân ở loạt trận thứ hai - vòng loại cuối cùng World Cup billiards Yanggu 2026, chạm trán Panaia vào trưa 5.11. Trần Quyết Chiến được đánh giá cao hơn đối thủ cả về đẳng cấp lẫn kinh nghiệm thi đấu. Dù vậy, trong một ngày không duy trì được sự ổn định về phong độ xuyên suốt trận đấu, Quyết Chiến nhận thất bại đầy bất ngờ.

Trong trận đấu này, cả Quyết Chiến và tay cơ người Pháp đều thi đấu khá thận trọng. Thế trận cân bằng trong những lượt cơ đầu tiên. Sau 5 lượt đánh, điểm số là 8-8. Trần Quyết Chiến sau đó đã bứt tốc bằng sê-ri 6 điểm để vươn lên dẫn 16-8, ở lượt cơ thứ 7. Đến lượt cơ thứ 11, đại diện Việt Nam có pha ghi điểm may mắn và chạm mốc 20, đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến bế tắc sau giờ nghỉ giải lao và bị thua ngược cơ thủ người Pháp ẢNH: P.L

Hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ của Panaia. Trong khi đó, Trần Quyết Chiến lại thi đấu khá bế tắc. Cơ thủ người Pháp chơi rất chặt chẽ, tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm và chủ động phòng ngự. Liên tiếp đối mặt với những thế bi khó do đối thủ để lại, Trần Quyết Chiến cũng không sở hữu cảm giác tốt nhất và bị đứng điểm trong nhiều lượt cơ.

Kể từ sau giờ nghỉ, Panai có hai lần ghi sê-ri 5 điểm. Tay cơ người Pháp bám đuổi quyết liệt và qua mặt đối phương, dẫn 31-26 rồi 37-27.

Đến lượt cơ thứ 20, Quyết Chiến có sê-ri 6 điểm để rút ngắn điểm số còn 33-37. Tuy nhiên, nỗ lực của đại diện Việt Nam lúc này đã trở nên quá muộn màng. Panaia ghi thêm 3 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 40-33, sau 20 lượt cơ.

Vẫn còn cơ hội

Trần Quyết Chiến thua trận ra quân, nhưng vẫn còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối của bảng A diễn ra chiều nay (5.11), đại diện Việt Nam bắt buộc phải thắng Maria Mas (Tây Ban Nha) với hiệu suất ghi điểm tốt thì mới có thể góp mặt tại vòng đấu chính.

Lê Thành Tiến chơi hay, nhưng chưa "son" khi chỉ có thành tích 2 trận toàn hòa ẢNH: P.L

Tại vòng loại cuối cùng, carom 3 bang Việt Nam có 5 tay cơ tranh tài. Trong số đó, Lê Thành Tiến có thành tích 2 trận toàn hòa và phải chờ vòng loại này khép lại thì mới biết có đi tiếp hay không.

Phạm Quốc Thuận có thành tích 1 thắng, 1 thua và cũng phải chờ. Nguyễn Đình Quốc và Nguyễn Như Lê cùng có chiến thắng trong trận ra quân và sáng cửa đi tiếp vào vòng đấu chính.