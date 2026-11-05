Lịch đấu billiards ngày 5.11: Trần Quyết Chiến chạm trán cao thủ Pháp và Tây Ban Nha

World Cup billiards Yanggu 2026 khởi tranh từ ngày 2.11. Sau 3 ngày tranh tài, giải đấu đã bắt đầu bước vào giai đoạn hấp dẫn với vòng loại cuối cùng. Đây là vòng đấu khốc liệt, khi nhiều VĐV mạnh sẽ cạnh tranh tấm vé góp mặt ở vòng đấu chính (32 cơ thủ), trong đó có Trần Quyết Chiến.

Tay cơ số một Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Maxime Panaia (Pháp) và Jose Maria Mas (Tây Ban Nha). Quyết Chiến được nghỉ lượt trận đầu. Tay cơ gốc Hà Tĩnh sẽ ra quân từ lượt trận thứ hai, lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam). Anh tiếp tục đấu trận quyết định bảng A lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Các trận đấu của giải World Cup billiards Yanggu 2026 được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (https://billiards.sooplive.com/schedule).

Việc Trần Quyết Chiến thi đấu tại vòng loại là điều xa lạ với người hâm mộ carom 3 băng Việt Nam. Nhiều năm qua, anh luôn xuất phát từ vòng đấu chính ẢNH: P.L

Vòng loại cuối cùng quy tụ 36 cơ thủ, chia đều vào 12 bảng đấu (mỗi bảng 3 người). Các cơ thủ đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. 12 cơ thủ đứng nhất bảng cùng 3 người hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng đấu chính.

Bên cạnh Trần Quyết Chiến, vòng đấu này còn có sự góp mặt của 4 đại diện Việt Nam khác là Lê Thành Tiến, Nguyễn Đình Quốc, Phạm Quốc Thuận và Nguyễn Như Lê. Trước đó, 4 cơ thủ kể trên đã xuất sắc vượt qua vòng loại thứ ba với thành tích 2 trận toàn thắng.

Nguyễn Như Lê là cơ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ ba ẢNH: P.L

Bảng D: Lê Thành Tiến lần lượt gặp Alexander Salazar (Colombia) lúc 8 giờ, và Gokhan Salman (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 11 giờ hoặc 14 giờ (tùy thuộc vào kết quả ở trận đầu tiên).

Bảng E: Nguyễn Đình Quốc lần lượt gặp Rui Manuel Costa (Bồ Đào Nha) lúc 8 giờ, và Nikos Polychro (Hy Lạp) lúc 11 giờ hoặc 14 giờ.

Bảng F: Phạm Quốc Thuận lần lượt gặp Kim Do-hyeon (Hàn Quốc) lúc 8 giờ, và Tolgahan Kiraz (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 11 giờ hoặc 14 giờ.

Bảng J: Nguyễn Như Lê lần lượt gặp Omer Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ) lúc 9 giờ 30, và Roland Forthomme (Bỉ) lúc 12 giờ 30 hoặc 15 giờ 30.