V-League đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá khu vực: Cứ đi rồi sẽ đến

B ẮT ĐẦU NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU

Không phải CLB nào cũng có đủ nguồn lực để đầu tư bài bản ngay từ đầu, nhưng ngay cả những bước đi nhỏ, nếu được duy trì một cách kiên trì cũng có thể tạo ra khác biệt lâu dài. CLB Hà Nội (đội bóng có nền tảng tài chính ổn định và chất lượng đội hình thuộc tốp đầu V-League) là một trong số đội hiếm hoi ở giải đấu sở hữu cửa hàng vật phẩm riêng, bán đa dạng sản phẩm ngoài áo đấu như mũ, khăn, bình nước, thú bông linh vật, cốc, gối...

Ông Phạm Hương Sơn (phải), Chủ tịch CLB TP.Đồng Nai, gặp gỡ ông Newin Chidchob, Chủ tịch CLB Buriram United ẢNH: NVCC

Một người từng làm công tác quản lý tại CLB Hà Nội chia sẻ với PV Thanh Niên rằng việc kinh doanh vật phẩm như vậy chưa mang lại quá nhiều giá trị kinh tế, nhưng đây là bước đầu để người hâm mộ làm quen với hình ảnh "CLB có kinh doanh, có bán sản phẩm". Vị quản lý này nói thêm: "Quan trọng hơn, đó là cách để CLB Hà Nội lan tỏa hình ảnh, mở rộng thương hiệu, từ đó mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước cũng như châu lục, cùng những nhà tài trợ mới trong tương lai. Định hướng mở rộng kinh doanh, xây dựng thương hiệu này được chú trọng hơn khi ông Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch CLB Hà Nội. Việc bán sản phẩm trở thành một phần trong chiến lược dài hạn của đội bóng, song song với mục tiêu thành tích trên sân cỏ".

Đó là câu chuyện của một CLB đã có nền tảng tài chính ổn định và vị thế hàng đầu V-League, nơi việc kinh doanh vật phẩm trước mắt mang ý nghĩa xây dựng hình ảnh nhiều hơn là một nguồn thu đáng kể. Nhưng tinh thần chủ động tìm hướng đi mới hóa ra không chỉ có ở những đội bóng lớn.

N IỀM TIN ĐƯỢC XÂY BẰNG HÀNH ĐỘNG

Mới lên hạng V-League mùa 2026 - 2027, CLB TP.Đồng Nai (tiền thân là Trường Tươi Bình Phước) là một câu chuyện khác hẳn về quy mô, nhưng cùng chung tinh thần chủ động. Hồi tháng 3.2025, lãnh đạo CLB này từng sang Thái Lan, đến thăm CLB Buriram United, một trong những mô hình làm bóng đá gắn với kinh tế bài bản hàng đầu khu vực, gặp gỡ ông Newin Chidchob (Chủ tịch Buriram United) để học hỏi kinh nghiệm làm bóng đá.

Giám đốc điều hành CLB TP.Đồng Nai, ông Lê Văn Bình chia sẻ với PV Thanh Niên về những điều rút ra từ chuyến đi: "Chúng tôi nhận thấy một CLB muốn phát triển bền vững phải vận hành đồng bộ trên nhiều phương diện: chuyên môn, quản trị, truyền thông, thương mại, dịch vụ khán giả và phát triển cộng đồng. Đội bóng không thể chỉ tập trung vào thành tích trên sân mà phải tạo ra những giá trị để người hâm mộ tự hào, gắn bó và sẵn sàng đồng hành. Từ những kinh nghiệm đó, CLB từng bước chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu, phát triển các kênh tương tác với người hâm mộ, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, trong đó có việc phát triển ứng dụng CLB qua điện thoại thông minh, hệ thống bán vé, các sản phẩm mang bản sắc đội bóng và những hoạt động kết nối CĐV".

Khi được hỏi liệu CLB TP.Đồng Nai nói riêng, các CLB V-League nói chung, sẽ gặp khó khăn gì nếu áp dụng mô hình của Buriram United, ông Bình khẳng định: "Có, và theo tôi đây là vấn đề không chỉ CLB chúng tôi mà nhiều đội bóng tại VN đều phải đối mặt. Buriram United có một nền tảng phát triển rất lâu dài, từ thành tích chuyên môn, thương hiệu, hệ thống cơ sở vật chất đến văn hóa cổ vũ và thói quen tiêu dùng của người hâm mộ. Họ đã xây dựng được một cộng đồng mà việc mua vé, mua áo đấu chính hãng, sử dụng sản phẩm của CLB hay đến sân như một hoạt động giải trí thường xuyên đã trở thành một phần trong đời sống bóng đá".

Ông Bình nói tiếp: "Trong khi đó, tại VN văn hóa tiêu dùng thể thao vẫn đang trong quá trình hình thành và phát triển. Một bộ phận khán giả vẫn có thói quen đến sân chủ yếu để xem bóng đá, chưa thực sự hình thành thói quen mua sắm vật phẩm chính hãng hay chi trả cho những dịch vụ, trải nghiệm đi kèm. Bên cạnh đó, sức mua, mức độ nhận diện thương hiệu và khả năng khai thác thương mại của các CLB cũng còn những giới hạn nhất định".

Vị giám đốc điều hành này cũng nhấn mạnh: "Phát triển thương mại bóng đá không đơn thuần là câu chuyện bán được bao nhiêu chiếc áo hay bao nhiêu tấm vé. Đó là quá trình xây dựng một mối quan hệ hai chiều. CLB phải mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt và giá trị xứng đáng; ngược lại, người hâm mộ cũng cần dần hình thành ý thức rằng sự ủng hộ của mình không chỉ thể hiện qua tiếng hò reo trên khán đài, mà còn qua việc mua vé, sử dụng vật phẩm chính hãng và đồng hành cùng đội bóng.

Chúng tôi hiểu rằng niềm tin của người hâm mộ phải được xây dựng bằng hành động và thành tích, chứ không thể chỉ bằng lời kêu gọi. Đặc biệt, trong những thời điểm đội bóng gặp khó khăn, sự đồng hành của khán giả càng trở nên quý giá. Một CLB muốn phát triển bền vững cần có sự chung tay của cả đội bóng, chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng người hâm mộ".

Một CLB vừa lên hạng, nguồn lực còn hạn chế, nhưng đã sớm xác định rằng phát triển bền vững không thể chỉ trông chờ vào một cá nhân hay nguồn tài chính duy nhất, mà phải đến từ sự vận hành đồng bộ và mối quan hệ hai chiều thực chất với người hâm mộ. Đó cũng chính là bài học mà không ít CLB V-League khác đang phải trả giá để nhận ra.

Nhìn lại toàn bộ chặng đường, có thể thấy rõ bức tranh của V-League hiện nay vẫn còn nhiều khoảng cách cần thu hẹp. Phần lớn CLB vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một ông bầu hoặc doanh nghiệp tài trợ chính. Nhưng cũng chính từ thực tế ấy, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện: từ CLB lớn như Hà Nội từng bước xây dựng thương hiệu, kinh doanh bài bản, đến những đội bóng mới lên hạng như CLB TP.Đồng Nai chủ động học hỏi, nhìn thẳng vào khoảng cách để tìm cách thu hẹp. Không có con đường tắt nào để một nền bóng đá bứt phá chỉ sau một sớm một chiều, nhưng nếu các CLB, nhà quản lý và người hâm mộ cùng kiên trì với những bước đi nhỏ, bền bỉ như vậy, V-League hoàn toàn có cơ sở để từng bước thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu khu vực. Như tinh thần đã trở nên quen thuộc trong thể thao: Cứ đi rồi sẽ đến.