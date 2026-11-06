Cần tính toán thận trọng tương lai HLV Kim Sang-sik

H OÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

Khi hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik chỉ còn thời hạn 4 tháng, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đứng trước câu hỏi lớn: Có tiếp tục gia hạn với nhà cầm quân Hàn Quốc? Ông Kim ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển VN và U.23 hồi tháng 5.2024. Sau hơn 2 năm huấn luyện, HLV sinh năm 1976 đã đáp ứng gần như trọn vẹn mọi chỉ tiêu VFF giao. Ông giúp VN vô địch ASEAN Cup 2024, lần đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng Đông Nam Á khi đăng quang ASEAN Cup 2026. Đội tuyển cũng vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 với 6 trận toàn thắng, đảm bảo sự hiện diện của VN ở VCK châu Á 3 kỳ liên tiếp. Trước khi thua Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển VN có chuỗi 27 trận bất bại, nhiều lần đánh bại chính Thái Lan (3 trận), Indonesia (2 trận) hay Malaysia (4 trận). Ông Kim đã thắng hết các đội Đông Nam Á từng gặp trong 2 năm huấn luyện, thể hiện sự ổn định ấn tượng.

HLV Kim Sang-sik là đối tác rất thành công của VFF ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Kim cùng U.23 VN vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, giành HCV SEA Games 33 và đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026. U.23 VN lập kỷ lục về số trận thắng ở một VCK châu Á (5 trận), sở hữu hàng công mạnh nhất, cùng chuỗi 15 trận thắng liên tục từ Đông Nam Á ra châu Á (dài nhất lịch sử). Mục tiêu duy nhất ông Kim không hoàn thành là nhiệm vụ vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (đội chỉ đứng hạng tư chung cuộc).

Tiếp quản tập thể rệu rã, từng thua 7 trận liên tục ở giai đoạn cuối của người tiền nhiệm Troussier, ông Kim đã biến cả đội tuyển VN và U.23 thành "cỗ máy chiến thắng". Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhào nặn lứa kế cận chất lượng cho bóng đá VN thông qua giải trẻ, xây dựng đấu pháp pressing, tấn công trực diện mang hơi thở hiện đại và quản quân khéo léo, tạo nên tập thể đoàn kết. Nhờ vậy, đội tuyển VN hàn gắn được vết thương của "triều đại" cũ để phục dựng nền tảng cho hành trình vươn tầm trở lại châu Á.

S ỚM CHỐT TƯƠNG LAI

Hợp đồng của HLV Kim Sang-sik đáo hạn sau tháng 2.2027. Ban đầu, Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 1.2027) là giải cuối trong thỏa thuận hiện tại của nhà cầm quân này. Tuy nhiên do giải bị dời đến tháng 12 cùng năm, ông Kim không còn giải đấu chính thức nào đến khi hợp đồng đáo hạn. Ông Kim chỉ còn 2 trận gặp Đài Loan (ngày 11.11) và Kyrgyzstan (15.11). Đây cũng là 2 trận đội tuyển VN ưu tiên thử nghiệm, với lực lượng rất trẻ (12 cầu thủ U.23) và nhiều tân binh. Chiến lược gia Hàn Quốc không đặt nặng kết quả, mà muốn xây dựng tương lai cho đội tuyển VN ở những giải quan trọng trong năm 2027 như Asian Cup, vòng loại World Cup. Dù vậy tương lai ấy có ông hay không là câu hỏi cần sớm có lời giải.

Asian Cup hoãn, HLV Kim Sang-sik sẽ có điều kiện để tập trung xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam dày hơn

Việc hoãn Asian Cup mang đến hai thông điệp. Thứ nhất, không còn giải đấu chính thức nào từ nay đến tháng 9.2027, đồng nghĩa ông Kim gần như đã xong việc. Chất lượng chuyên môn và năng lực của HLV người Hàn Quốc đến đâu, VFF đủ cơ sở đánh giá, không cần chờ thêm Asian Cup như dự kiến ban đầu. Ngoài ra, năm 2027 là giai đoạn chuyển tiếp bản lề từ Đông Nam Á (với ASEAN Cup) ra châu Á (với Asian Cup và vòng loại World Cup). Để chuẩn bị lực lượng, lối chơi cho những giải đấu rất quan trọng, bóng đá VN cần chốt sớm ghế HLV trưởng. Chỉ khi đảm bảo tương lai cho người hoạch định những đầu việc quan trọng nhất, đội tuyển VN mới yên tâm cất cánh. Sự ổn định càng cần thiết hơn, do ông Kim còn nắm cả U.23 VN, đội sẽ dự U.23 Đông Nam Á, SEA Games và vòng loại châu Á vào năm sau.

"Việc Asian Cup 2027 bị hoãn xuống cuối năm, đá gần giai đoạn vòng loại World Cup 2030 đặt ra yêu cầu phải sớm ổn định ghế HLV để chuẩn bị lực lượng và xây dựng đấu pháp. HLV Kim Sang-sik có 2 năm thành công cùng cả đội tuyển và U.23 VN, khi hoàn thành hầu hết mục tiêu, do đó VFF có thể cân nhắc, tham khảo kỹ chi tiết này để quyết định có gia hạn hợp đồng hay không. Dù ai dẫn dắt, đội tuyển VN và U.23 cũng cần sự nhất quán để tập trung cho mục tiêu lớn", chuyên gia Đoàn Minh Xương lý giải. Nhiều khả năng hợp đồng của ông Kim được chốt sau Đại hội nhiệm kỳ VFF khóa X, diễn ra vào đầu tháng 1.2027.