Lịch thi đấu đầy đủ U.23 quốc tế Gia Lai Cup: U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ngày nào?

Lượt trận 1: U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan, Qatar ra quân

Lúc 19 giờ ngày 10.11, U.23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U.23 Thái Lan trên sân Pleiku (Gia Lai). Đây được xem là cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất lượt mở màn, bởi bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có sự cạnh tranh quyết liệt ở các cấp độ đội tuyển.

Gần đây, bóng đá Việt Nam liên tiếp tạo dấu ấn trước người Thái khi thắng ở chung kết SEA Games 2025 và ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, ở cấp độ U.23, Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm. Đội bóng trẻ xứ chùa vàng mang đến Gia Lai lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, với nhiều cầu thủ từng thi đấu tại ASIAD 2026.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp lại đối thủ đầy duyên nợ là U.23 Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Lịch thi đấu đầy đủ giải U.23 quốc tế - Gia Lai Cup 2026

Đáng chú ý, tiền đạo Paripan Wongsa từng ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2 của U.23 Thái Lan trước Kyrgyzstan tại ASIAD. Bên cạnh đó, Jehhanafee Mamah cũng là gương mặt đáng chú ý khi từng khoác áo đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo Phongsakon Sangkasopha đang có phong độ tốt trong màu áo Ratchaburi, với 7 bàn thắng sau 5 trận gần nhất. Đây là những nhân tố mà hàng phòng ngự U.23 Việt Nam cần đặc biệt dè chừng.

Ở trận đấu còn lại, lúc 15 giờ cùng ngày, U.23 Qatar được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U.23 Singapore.

Lượt trận 2: U.23 Việt Nam thử sức Singapore, Thái Lan gặp Qatar

Lúc 19 giờ ngày 12.11, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Singapore. Đây là cơ hội để đội chủ nhà hướng đến chiến thắng, đồng thời tiếp tục thử nghiệm đội hình và hoàn thiện lối chơi.

Singapore không mang đến lực lượng mạnh nhất mà chủ yếu trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn có những nhân tố đáng chú ý, đặc biệt là tiền đạo Khairin Nadim. Cầu thủ sinh năm 2004 từng trở thành người trẻ nhất ra sân tại Singapore Premier League khi mới 15 tuổi, có thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha và từng tham dự 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nur Muhammad Asis Ijlalil Bin Junaidi cũng từng trải nghiệm bóng đá Bồ Đào Nha. Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và các gương mặt trẻ sinh năm 2007, 2008 giúp Singapore có thêm phương án nhân sự.

Williams Minh Hoàng (trái) được chờ đợi sẽ có màn tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Trong khi đó, trận đấu lúc 15 giờ cùng ngày giữa U.23 Thái Lan và U.23 Qatar hứa hẹn rất hấp dẫn. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có nền tảng thể lực tốt, sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự các giải đấu quốc tế. Kết quả trận này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.

Lượt trận 3: U.23 Việt Nam gặp Qatar, thử thách thể hình và thể lực

Lúc 19 giờ ngày 14.11, U.23 Việt Nam sẽ khép lại giải đấu bằng cuộc đối đầu U.23 Qatar. Đây được xem là bài kiểm tra chuyên môn quan trọng nhất của đội chủ nhà trước đại diện Tây Á có chất lượng đội hình tốt.

U.23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội. Đáng chú ý, trung vệ Abdalla Mugib cao 1,92 m, các hậu vệ Aatif Magdi và Yousef Mohammad lần lượt cao 1,89 m và 1,88 m. Thủ môn Abubaker Mohamed cũng sở hữu chiều cao 1,89 m. Ưu thế này giúp Qatar đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống không chiến.

Ngoài thể hình, đội bóng Tây Á còn có nhiều cầu thủ từng được triệu tập tham dự các giải đấu cấp châu lục, trong đó có ASIAD 2026. Đây là đối thủ phù hợp để U.23 Việt Nam kiểm nghiệm khả năng phòng ngự, tranh chấp và chuyển trạng thái trước những đội bóng có thể chất tốt.

Ở trận đấu còn lại lúc 15 giờ, U.23 Thái Lan sẽ gặp U.23 Singapore.

Tiền đạo Mohamed Gouda (số 11) sẽ cùng U.23 Qatar dự giải đấu ở Gia Lai ẢNH: AFC

Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ đảm nhiệm công tác huấn luyện U.23 Việt Nam tại giải. Sau 3 lượt trận vòng tròn một lượt, các đội sẽ được xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch nhận 100.000 USD, á quân nhận 40.000 USD và đội hạng ba nhận 20.000 USD.

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai Cup 2026 được truyền tải trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của FPT Play: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và trên mạng xã hội… Ngoài ra, giải còn được phát sóng trên VTV6.