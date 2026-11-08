HLV Park Hang-seo và Kanchanaburi thắng đối thủ mạnh sau vụ phân biệt chủng tộc: Người đại diện tiết lộ đặc biệt

Tối 7.11, đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt Kanchanaburi Power FC giành chiến thắng 1-0 trước Nakhonratchasima Mazda FC ở Thai League 2. Bàn thắng duy nhất được Piyanut Thodsani ghi ở phút 11, giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo có thêm 3 điểm quan trọng. Sau 10 trận, Kanchanaburi có 17 điểm, vươn lên vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Khon Kaen United 7 điểm.

Chiến thắng này mang ý nghĩa tích cực với thầy trò HLV Park Hang-seo trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua những ngày căng thẳng vì vụ việc liên quan đến hành vi phân biệt chủng tộc sau trận hòa Pattaya United 2-2 hôm 1.11.

HLV Park Hang-seo cùng Kanchanaburi vẫn đang nỗ lực để giành quyền thăng hạng lên Thai League 1 mùa sau ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong bài đăng trên trang cá nhân tối 7.11, ông Lee Dong-jun, CEO của DJ Management và là người đại diện của HLV Park Hang-seo kể lại hình ảnh các thành viên đội bóng sau tiếng còi mãn cuộc. Ông viết: "Một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc hơn cả những tiếng reo hò. Dù đánh bại một đối thủ mạnh, không ai hò reo lớn tiếng hay ăn mừng chiến thắng một cách ồn ào. Có vẻ như sự căng thẳng và áp lực xung quanh trận đấu hôm nay là vô cùng lớn".

Theo ông Lee Dong-jun, HLV Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cầu thủ đều đã cống hiến hết mình. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt họ sau trận đấu, bên cạnh lòng biết ơn và những lời động viên dành cho đồng đội.

Ông đặc biệt ấn tượng với thái độ của các thành viên Kanchanaburi, cho rằng niềm vui chiến thắng không nhất thiết phải thể hiện bằng những tiếng reo hò lớn. Ông Lee Dong-jun cũng gửi lời chúc mừng đến HLV Park Hang-seo cùng toàn thể đội bóng.

Người đại diện đứng sau thành công của HLV Park Hang-seo

Ông Lee Dong-jun là nhân vật có vị trí đặc biệt trong hành trình của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Năm 2017, ông chủ động gửi hồ sơ của HLV Park Hang-seo đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Khả năng thuyết phục của người đại diện này sau đó khiến lãnh đạo VFF quyết định sang Hàn Quốc đàm phán và ký hợp đồng với nhà cầm quân được truyền thông nước này gọi vui là "Ngài ngủ gật". Thương vụ ấy mở ra một chương đáng nhớ của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thành công của HLV Park Hang-seo cũng đưa tên tuổi ông Lee Dong-jun nổi danh khắp Đông Nam Á, đồng thời góp phần tạo nên làn sóng HLV Hàn Quốc đến làm việc tại bóng đá khu vực.

Thông qua DJ Management, ông Lee Dong-jun phát triển hoạt động quản lý HLV, chuyển nhượng cầu thủ, điều hành CLB và kết nối doanh nghiệp giữa Hàn Quốc với Đông Nam Á. Đặc biệt, sự hợp tác lâu dài với bóng đá Việt Nam giúp công ty xây dựng được uy tín và hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương.

Dự kiến vào tuần sau Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sẽ công bố kết quả điều tra cũng như các án phạt vụ HLV Park Hang-seo bị phân biệt chủng tộc ẢNH: ĐỘC LẬP

Lên án phân biệt chủng tộc, bảo vệ HLV Park Hang-seo

Trước đó, ngày 6.11, DJ Management chính thức lên tiếng về vụ tranh cãi giữa HLV Park Hang-seo và một số khán giả sau trận Kanchanaburi hòa Pattaya United 2-2. Theo đơn vị này, nguyên nhân trực tiếp khiến ông Park phản ứng quyết liệt không xuất phát từ những lời xúc phạm nhắm vào cá nhân, mà là hành vi phân biệt chủng tộc đối với học trò John Baggio.

Cụ thể, cầu thủ người Madagascar bị một nhóm khán giả liên tục miệt thị ngoại hình, thậm chí sử dụng từ ngữ mang hàm ý gọi anh là "khỉ". Những lời lẽ xúc phạm vẫn tiếp diễn sau khi trận đấu kết thúc, trong lúc các cầu thủ di chuyển về phòng thay đồ.

Chứng kiến sự việc, HLV Park Hang-seo tiến đến phản đối. Tuy nhiên, một số khán giả tiếp tục sử dụng những lời lẽ miệt thị quốc tịch Hàn Quốc của ông, khiến tình hình trở nên căng thẳng và nhân viên an ninh phải can thiệp.

DJ Management cho rằng thể thao không chỉ là sự cạnh tranh hay đối đầu, mà còn phải dựa trên những quy tắc công bằng và sự tôn trọng đối thủ. DJ Management nhấn mạnh những hành vi phân biệt chủng tộc trên SVĐ là điều đáng tiếc, bởi trung tâm của thể thao cuối cùng vẫn là con người.