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    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào?

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    Tối nay (7.11), U.23 Qatar là đội tuyển quốc tế đầu tiên đã có mặt tại thành phố Pleiku (Gia Lai), sẵn sàng tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

    Đặt chân đến Pleiku, các thành viên U.23 Qatar được Ban Tổ chức đón tiếp và bố trí lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai. 

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 1.

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 2.

    BHL đội U.23 Qatar

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 3.

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 4.

    Ban Tổ chức đón tiếp nồng hậu theo phong cách rất Tây nguyên

    Ảnh: BTC

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 5.

    Đội U.23 Qatar sẽ đấu chủ nhà U.23 Việt Nam ngày 14.11

    Đặc biệt, trong không khí chào đón các đội tuyển tham dự giải, chương trình trình diễn cồng chiêng truyền thống được chuẩn bị nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây nguyên đến với các vị khách quốc tế.

    U.23 Qatar là đội tuyển đầu tiên trong số ba đội khách quốc tế có mặt tại Gia Lai để tham dự giải đấu. Hai đội tuyển U.23 Singapore và U.23 Thái Lan cũng sẽ lần lượt hội quân, hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài.

    Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10.11 đến 14.11 tại sân vận động Pleiku, với sự góp mặt của bốn đội tuyển U.23 Việt Nam, U.23 Qatar, U.23 Singapore và U.23 Thái Lan.

    U.23 Việt Nam đấu U.23 Qatar ngày 14.11.

    HAGL nồng nhiệt chào đón U.23 Qatar đến Pleiku, U.23 Việt Nam chạm trán ngày nào? - Ảnh 6.

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