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    CLB Công an TP.HCM thua đau đương kim vô địch CAHN: Williams Minh Hoàng không gánh nổi ‘team’

    Hồng Nam
    Hồng Nam

    Đánh bại đội khách CLB Công an TP.HCM ở trận tâm điểm vòng 7 (19 giờ 15 ngày 7.11) nhờ cú đúp của Alan Sebastiao, CLB CAHN đã trở lại ngôi nhì V-League.

    CLB CAHN phung phí cơ hội như... thói quen

    Dù đang chơi tốt ở AFC Champions League Elite để nuôi hy vọng lần đầu vượt qua vòng bảng, nhưng tại V-League, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang trượt dài. Học trò HLV Alexandre Polking thua Hà Nội, hòa SLNA và Thanh Hóa ở 3 trận gần nhất, chỉ giành 2/9 điểm tối đa. Ông Polking nhấn mạnh CAHN muốn chinh phục mọi giải, nhưng nếu tiếp tục hụt bước trước CLB Công an TP.HCM ở vòng 7 V-League trên sân nhà Hàng Đẫy, đương kim vô địch có nguy cơ văng khỏi đường đua.

    CLB Công an TP.HCM thua đau đương kim vô địch CAHN: Williams Minh Hoàng không gánh nổi ‘team’- Ảnh 1.

    CLB CAHN (áo đỏ) vấp phải "bức tường" phòng ngự từ đội khách

    ẢNH: MINH TÚ

    CLB CAHN từng thắng CLB Công an TP.HCM 5 bàn không gỡ ở trận tranh Siêu cúp quốc gia, nhưng sau 3 tháng, cục diện đã thay đổi. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Arthur Diles, đại diện miền Nam dù chưa bùng nổ, song không còn dễ bị đánh bại. 

    Triết lý phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh được HLV Lê Huỳnh Đức và trợ lý Phùng Thanh Phương đặt nền móng mùa trước biến CLB Công an TP.HCM thành đội bóng đặc biệt khó chịu ở các trận lớn. 

    Hàng phòng ngự vững chãi đã được giăng ra trên sân Hàng Đẫy để che chắn cho cầu môn của Lê Giang Patrik. Trong suốt nửa đầu hiệp 1, CLB CAHN cầm bóng vượt trội, tuy nhiên chỉ đôi lần đe dọa khung thành đội khách bằng những cú sút xa. Hàng công rất mạnh với Stefan Mauk, Alan Sebastiao, Leo Artur hay Đình Bắc chỉ mạch lạc khi luân chuyển bóng ở giữa sân. Còn khi bóng tiến đến phần sân phòng ngự của CLB Công an TP.HCM, dàn hậu vệ đội khách đã chơi kín kẽ, lăn xả, không cho đương kim vô địch có cơ hội tiếp cận dễ dàng.

    CLB CAHN chỉ thực sự áp đảo trong 5 phút cuối hiệp 2. Khởi đầu là pha bóng ở phút 41, khi Artur bấm bóng vào cột xa cho Alan đánh đầu dội cột, rồi Mauk băng vào đá bồi tung lưới Lê Giang Patrik. Dù vậy, trọng tài đã bắt lỗi pha va chạm giữa Đình Bắc và Quang Kiệt trước đó, nên khước từ bàn thắng của CLB CAHN. 

    CLB Công an TP.HCM thua đau đương kim vô địch CAHN: Williams Minh Hoàng không gánh nổi ‘team’- Ảnh 2.

    Đình Bắc nhiều lần đấu tay đôi với đàn em Quang Kiệt

    ẢNH: MINH TÚ

    Trước đó, tiền đạo Đình Bắc cũng khiến khán giả nhà ôm đầu tiếc nuối, khi anh sút ra ngoài ở pha đặt lòng sở trường, dù cầu môn đội khách đã rộng mở. Cả Đình Bắc và Bryan Perea đều có cơ hội vung chân, khi CLB Công an TP.HCM trùng xuống ở cuối hiệp 1, nhưng cũng như các trận trước, hàng công CAHN lại bỏ lỡ. 

    Đấu trí kịch tính 

    Sang hiệp 2, CLB Công an TP.HCM phản công hiệu quả hơn. Liên tục trong 2 phút (53, 54), hàng thủ chủ nhà CLB CAHN bị xé toạc bởi những đường chuyền gọn gàng, sắc bén. Dù vậy, trong cả hai lần đối mặt cầu môn Nguyễn Filip, Olaha Mạnh Đức và đồng đội đều bỏ lỡ. Cùng một góc sút chéo, bóng cùng đi khó và hiểm nhưng không thành bàn.

    Nghiệt ngã cho đội khách, khi ở thời điểm tưởng như gần bàn thắng nhất, học trò HLV Diles lại thủng lưới.

    Phút 58, tận dụng khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ CLB Công an TP.HCM (Minh Trọng chần chừ không phá bóng), Perea đã nhả bóng dọn cỗ để Alan Sebastiao ập vào sút cận thành sấm sét, đưa bóng đi tung nóc lưới thủ môn Lê Giang Patrik.

    Đến lúc này, CLB Công an TP.HCM mới dồn lên đáp trả. Phút 68, Williams Minh Hoàng tỏa sáng với pha tỉa bóng đẹp mắt xuống mép phải vòng cấm cho Kevin Yamga băng xuống đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. Yamga cầm bóng ngoặt sang chân trái, nhưng ngã xuống sau khi bị Filip ngáng chân trong vòng cấm. Không cần tham khảo VAR, trọng tài Mạnh Hải vẫn chỉ tay quyết đoán vào chấm 11 m, cho CLB Công an TP.HCM hưởng quả phạt đền. 

    CLB Công an TP.HCM thua đau đương kim vô địch CAHN: Williams Minh Hoàng không gánh nổi ‘team’- Ảnh 3.

    Williams Minh Hoàng gỡ hòa

    ẢNH: MINH TÚ

    Trên chấm đá cân não, Minh Hoàng đánh bại thủ môn Nguyễn Filip với cú đá chuẩn xác vào góc cao, gỡ hòa 1-1. 

    Nửa sau hiệp 2, HLV Diles tung Tiến Linh vào sân để gây áp lực cho hàng thủ đã mỏi mệt của CAHN. Phút 77, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam phát động phản công, rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Jason Cummings đối mặt. Thế nhưng, tiền đạo người Anh lại sút chân trái cẩu thả, bỏ lỡ cơ hội đưa đội khách vượt lên.

    Cũng giống đầu hiệp 2, mỗi khi ở trạng thái hưng phấn, đội khách lại bị chủ nhà... dội gáo nước lạnh. Phút 81, Stefan Mauk thoát xuống đáy biên trái rồi tạt vào như đặt cho Alan bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1, đưa CAHN trở lại ngôi nhì V-League. 

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