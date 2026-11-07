Việt Cường chơi cực hay, Becamex TP.HCM thắng sát nút CLB CAND: Tại sao Lý Đức bị thẻ đỏ?

Nguyễn Trần Việt Cường, cầu thủ từng vô địch ASEAN Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam và vừa có tên trở lại trong đợt tập trung FIFA days, không chỉ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mà còn là nhân tố tạo ra bước ngoặt, góp phần tạo nên một hiệp hai bùng nổ cho đội chủ nhà.

Niềm vui chiến thắng của Becamex TP.HCM ẢNH: KHẢ HÒA

Trận đại chiến giữa 2 ứng cử viên thăng hạng này đã diễn ra rất gay cấn từ đầu với cục diện khá cân bằng. Dù vậy, CLB CAND có phần nhỉnh hơn trong việc tạo ra cơ hội trong hiệp 1. Tuy nhiên cả hiệp 2 trận đấu diễn ra trong điều kiện trời mưa, mặt sân chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thời tiết, khiến những pha phối hợp và triển khai bóng của cả hai đội gặp không ít khó khăn.

Trong bối cảnh ấy, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ trở thành yếu tố quyết định. Becamex TP.HCM dù chưa tạo ra quá nhiều khác biệt trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác sau giờ nghỉ.

Trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo rút thẻ đỏ cho Phạm Lý Đức sau tình huống phạm lỗi với Việt Cường ẢNH: KHẢ HÒA

Sự năng nổ, khả năng tạo đột biến và những pha xử lý mang tính quyết định của Việt Cường đã góp phần thay đổi cục diện trận đấu. Chính Việt Cường là người đã buộc một tuyển thủ quốc gia khác là Phạm Lý Đức phải phạm lỗi đá vào chân, dẫn đến chiếc thẻ đỏ tai hại cho CLB CAND ở phút 72.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã có phản ứng sau trận về nhận định của trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo. Ông cho rằng trong tình huống này Lý Đức không đáng bị thẻ đỏ. Nhưng đây là trận đấu có VAR và trọng tài chính đã mất gần 5 phút để xem đi xem lại pha phạm lỗi mà ông cho là Dogso, tức ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt và đưa ra quyết định dứt khoát.

Việt Cường đột phá gây sóng gió cho CLB CAND ẢNH: KHẢ HÒA

Chính điều này là bước ngoặt của trận đấu khi Becamex TP.HCM dồn dập tấn công trong thế hơn người và xuôi gió, còn CAND chỉ còn 10 người buộc lùi hết về để phòng thủ. Nhưng dù đã đẩy lùi được nhiều đợt lên bóng của chủ nhà, cuối cùng CLB CAND vẫn phải chịu khuất phục bởi một cái tên: Nguyễn Trần Việt Cường.

Chính Việt Cường với cú ra chân quá đẹp mắt ở phút 90+1 từ pha đá nối ngoạn mục bằng chân trái hạ gục thủ môn Đình Triệu, đã trở thành người hùng của trận đấu. Anh ghi bàn thắng quyết định, tạo ra bước ngoặt và trở thành nguồn cảm hứng cho màn trình diễn khởi sắc của đội chủ nhà sau giờ nghỉ.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhiều lần ra tận đường biên phản ứng trọng tài ẢNH: KHẢ HÒA

Chiến thắng 1-0 tuy chật vật nhưng đầy cảm xúc đã giúp Becamex TP.HCM giành được 3 điểm vươn lên tạm dẫn đầu bảng tổng sắp giải hạng nhất với 16 điểm. Thầy trò ông Gerard Albadalejo đã bỏ xa CLB CAND đến 6 điểm và sẽ chờ Thái Nguyên và Hưng Yên (cùng 13 điểm) ra sân trong chiều ngày 8.11.



