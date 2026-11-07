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    Sao trẻ đội tuyển Việt Nam tỏa sáng, CLB Ninh Bình thắng nghẹt thở Bắc Ninh

    Nghi Thạo
    Nghi Thạo
    Hai siêu phẩm của Lucas Turci và Lê Phát giúp CLB Ninh Bình đánh bại tân binh Bắc Ninh 2-1 ở vòng 7 V-League. Ba điểm trọn vẹn giúp đội bóng cố đô chấm dứt chuỗi trận thất vọng và chính thức vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

    Lucas Turci mở tỷ số từ chấm sút phạt

    Bước vào trận đấu với áp lực buộc phải thắng sau 2 vòng liên tiếp bị chững lại, CLB Ninh Bình nhanh chóng dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, bước ngoặt trận đấu đã xuất hiện ở phút 29.

    Từ chấm phạt trực tiếp ở cự ly gần 30 m, trung vệ Lucas Turci tung cú dứt điểm căng như kẻ chỉ. Bóng găm thẳng qua hàng rào rồi ghim chặt vào lưới Bắc Ninh trong sự bất lực của thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

    Sao trẻ đội tuyển Việt Nam tỏa sáng, CLB Ninh Bình thắng nghẹt thở Bắc Ninh- Ảnh 1.

    Chân sút trẻ của đội tuyển Việt Nam ghi bàn ấn định chiến thắng cho CLB Ninh Bình

    ẢNH: CLB NINH BÌNH

    Màn rượt đuổi kịch tính và bàn ấn định của Lê Phát

    Bị dẫn bàn nhưng CLB Bắc Ninh tỏ ra vô cùng kiên cường. Phút 38, Văn Đại xử lý khéo léo loại bỏ hai hậu vệ đội Ninh Bình trước khi căng ngang dọn cỗ. Brenner chớp thời cơ dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

    Dù vậy, sự hưng phấn của đội khách không kéo dài được lâu. Chỉ 5 phút sau, từ quả treo bóng chuẩn xác bên cánh phải của Quốc Việt, tân binh đội tuyển Việt Nam Nguyễn Lê Phát chọn vị trí thông minh và bật cao tung cú đánh đầu hiểm hóc ấn định thắng lợi 2-1 nghẹt thở cho CLB Ninh Bình ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

    Cả ba bàn thắng của trận đấu đều được ghi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, CLB Bắc Ninh dù chơi đầy nỗ lực nhưng cũng không thể tạo bất ngờ. Chung cuộc, CLB Ninh Bình thắng 2-1 trước CLB Bắc Ninh.

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